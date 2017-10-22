Он назвал эти планы наихудшей атакой на демократию со времен диктатуры генерала Франко, при которой Каталония была лишена автономного статуса.

Планы премьер-министра Испании Мариано Рахоя предусматривают смещение каталонских лидеров и ограничение полномочий местного парламента.

По словам Пучдемона, испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога. Он также призвал созвать заседание парламента, чтобы обсудить ответные меры.

Ранее глава парламента Каталонии Карме Форкадел назвала действия правительства Испании попыткой государственного переворота. По словам Форкадел, она "не позволит Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократичным".

Обратившись к гражданам европейских стран на английском языке, Пучдемон добавил, что основополагающие ценности Европейского союза оказались под угрозой в Каталонии.

В субботу в Барселоне состоялся грандиозный митинг, на котором, по данным местной полиции, собралось 450 тысяч человек. Участники акции скандировали слова "свобода" и "независимость".

Утром в субботу Совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой Мадрид может приостановить автономный статус Каталонии.

По итогам заседания премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью, чтобы "восстановить законность" после прошедшего 1 октября референдума о независимости, большинство участников которого, по данным каталонских властей, высказались за отделение от Испании.

Власти Испании хотят провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев. Рахой также заявил, что Мадрид не забирает у Каталонии статус автономии.

Эти меры еще предстоит утвердить сенату - верхней палате парламента Испании, в которой представлены все регионы.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.

Что такое 155 статья?

Статья 155 конституции Испании позволяет национальному правительству вводить прямое правление в автономных регионах Испании (то есть подчинять их непосредственно правительству Испании) в случае кризиса. До сих пор данная статья ни разу не применялась.

В ней говорится, что если действия правительства региона "создают серьезную угрозу общим интересам Испании", Мадрид может "принять необходимые меры, чтобы заставить региональные органы соблюдать эти интересы".

В настоящее время Каталония пользуется значительной автономией в Испании, включая собственные полицию, департаменты образования и здравоохранения.

При этом 155-я статья не дает испанскому правительству права полностью отменить автономный статус региона.

Какие последствия могут иметь действия Мадрида?

Джеймс Бадкок, Би-би-си Ньюс, Мадрид

На первый взгляд, роспуск парламента Каталонии и проведение срочных региональных выборов могут разрядить возникшее состояние крайней напряженности, но есть множество причин сомневаться в том, что такая стратегия обеспечит выход из кризиса.

Крайне левая партия Кандидаты народного единства (CUP) пообещала бойкотировать любые выборы, навязанные региону. Другие политические силы, выступающие за независимость, могут сделать то же самое. Также можно ожидать массовых уличных протестов против любой формы прямого правления Мадрида.

Пучдемон пообещал провести официальное голосование за независимость в парламенте Каталонии, если будет применена статья 155. В этом случае сторонники независимости смогут сформировать блок, который станет основой учредительного собрания новой республики.

Внеочередные выборы предполагают участие всех сторон, они по сути станут новым - и уже официальным - голосованием за независимость Каталонии. И если в результате снова победят сторонники отделения от Испании, то невозможно представить, как Мадрид будет выходить из этой ситуации.

Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии - объявлена независимость или нет.