Экс-чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров выразил глубокое разочарование политикой Германии и всего Запада в отношении президента России Владимира Путина, которого он назвал диктатором. В интервью газете Bild, обнародованном в понедельник, 16 сентября, Каспаров подчеркнул, что принятых Западом санкций против Москвы недостаточно, чтобы заставить Кремль отказаться от подавления в России гражданских свобод и дестабилизирующей роли в мире. "Нам нужно выстроить линию обороны против вредоносного влияния Путина", - подчеркнул Каспаров.

"Кому есть дело до санкций? Санкции, возможно, неприятны Путину. Но ведь Германия со времени аннексии Крыма как минимум удвоила объем закупок российского газа", - сказал Каспаров.

Оппозиционер также добавил: "Европе не удалось экспортировать демократию в Россию. Зато Путину удалось экспортировать в Европу коррупцию. А мы движемся в противоположном направлении. На Западе говорят, что бизнес с Россией надо расширять - о чем мой любимый министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) недавно в очередной раз заявил в Москве", - иронически отметил Каспаров.

"Санкции против Кремля - пустая формальность"

Недостаточно жесткая, по мнению Каспарова, линия Запада в отношении Путина приводит к негативным результатам и на мировой арене. "Посмотрите на Венесуэлу. Мадуро все еще у власти, потому что есть Путин. Асад тоже у власти - потому что есть Путин. Они усвоили у Путина урок: если ты действуешь достаточно жестко, если тебе нет дела до того, что у людей в голове, если ты уничтожишь достаточно противников, то можно удержаться у власти", - пояснил он.

Санкции, по словам Каспарова, - это чистая формальность. "Возможно, они причиняют некоторую боль, но в конечном итоге не останавливают Путина. А вот нулевая реакция свободного мира лишь усиливает Путина. Именно поэтому я был в такой ярости на германского министра иностранных дел, который восхвалял возвращение России в ПАСЕ и при этом ни словом не обмолвился о его первых результатах - массовых задержаниях в Москве и других городах", - сказал оппозиционер.

"Путин - диктатор"

В интервью Bild Гарри Каспаров также объяснил, почему он считает Владимира Путина диктатором. "Диктатор - это тот, кто держится у власти, переделывая законы в свою пользу и устраняя оппозицию. Посмотрите на процесс становления Путина. В нем присутствуют любые мыслимые качества диктатора - даже неприкрытая агрессия против соседних государств. Путин перенял у Ельцина Россию и, скажем так, хрупкую демократию. Наш фундамент был очень слабым, но у нас были выборы. (...) Существовали элементы политических свобод с потенциалом превратить Россию в подлинную демократию", - пояснил оппозиционер.

"Что же сделал Путин? За первые три года он уничтожил независимое телевидение, а затем - все независимые СМИ в стране. Сегодня не существует СМИ, не контролируемых Кремлем. Нельзя также зарегистрировать партию, если Кремль этого не желает, а ты не желаешь становиться марионеткой Кремля. Кроме того, Путин нападал на другие страны и вмешивался во внутренние дела других государств, например, Германии, Франции, США и в случае с "Брекзитом". Его приближенные контролируют все предприятия. Самые богатые люди в России - это дружки Путина из Санкт-Петербурга. Поэтому я задаю вопрос: почему же его нельзя называть диктатором?" - сказал Каспаров.

Опасения за собственную безопасность

Гарри Каспаров, который с 2013 года живет в США, признал, что испытывает опасения за собственную безопасность, но не желает становиться параноиком. "Что я могу сделать? Я же не могу просто перестать говорить то, что говорил многие годы, ведь это дело чести и принципа", - отметил он.

В то же время оппозиционер, напомнив о покушении в Великобритании на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сказал, что он не ездит в те страны, где беспрепятственно орудуют российские спецслужбы.

В этой связи он выразил сильную досаду в связи с тем, что не может посещать Турцию, откуда только за последние полтора года он получил десять приглашений от добропорядочных и крупных предприятий. "К сожалению, это страна, где у власти тоже находится диктатор, у которого на заднем дворе орудуют российские агенты", - констатировал Каспаров.