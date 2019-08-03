"Действия Совета и заявления, подобные Вашим, лишь укрепляют власть Путина, - заявил Каспаров. - Что еще хуже, они открывают ему зеленый свет для дальнейших злоупотреблений властью, так как он знает, что у него в союзниках подобные Вам беспринципные соглашатели, готовые поддержать его в любой ситуации".
Каспаров задается вопросом о том, "что же побудило Совет Европы поддержать возвращение права голоса путинскому режиму", отмечая, что Москва не выполнила ни одно из поставленных ей условий: прекратить агрессию в Украине, вернуть ей Крым и освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В России также до сих пор не соблюдаются права человека и демократические стандарты, что подтверждают массовые задержания и полицейское насилие на акции 27 июля в Москве, утверждает Каспаров.
"Вашими деньгами… финансируется путинское полицейское государство"
"За желанием Путина участвовать в работе Совета стоит жажда реванша за проигранное дело по разрушению авторитета европейских институтов", - считает бывший шахматист. Он также напомнил о проекте газопровода "Северный поток - 2", реализуемом Россией в сотрудничестве с Германией.
"Вашими деньгами напрямую финансируется путинское полицейское государство, - обратился Каспаров к главе немецкой дипломатии. - Политическое и экономическое участие, используемое Вами как предлог для заключения выгодных сделок с Россией, не модернизирует и не либерализирует Россию". "Крупнейший экспорт России - это не газ или нефть, а коррупция", - предостерег Каспаров.
Россия вернулась в ПАСЕ
В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после продолжительных дебатов и рассмотрения более 200 поправок проголосовали за резолюцию, дающей России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею. Отвечая на слова Маса о том, что "это хорошая новость для гражданского общества России", Каспаров написал в Twitter в ночь на 26 июня: "От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы... ".
Каспаров обвинил главу МИД ФРГ в пособничестве режиму Путина (22)
На фоне массовых задержаний на протестах в Москве...
ЕС и США договорились об увеличении поставок американской говядины (1)
Квота ЕС на импорт говядины без гормонов - 45 тысяч тонн в...
Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении (1)
Президент США Трамп утверждает, что руководство Китая...
Выдвинутый Трампом конгрессмен-республиканец отказался от выдвижения на пост директора Нацразведки США
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф...
TOP новостей
Портрет бедствующих жителей Литвы: безработный лет 50 с Passat, который уже не ездит (49)
Портрет бедствующего жителя Литвы выглядит так: это...
Мекка вильнюсских гурманов: цены высокие, но обоснованные (111)
На улице Укмергес в Вильнюсе находится рынок Benedikto...
В Москве 3 августа на акции за свободные выборы полиция задержала больше 600 человек (175)
На несогласованной акции за допуск независимых...
Синоптик рассказала о прогнозах на оставшуюся часть лета (1)
Несмотря на то, что в последние дни погода отдыхающих не...
Из-за июньской жары в Литве обычные овощи продают по необычной цене (9)
Засуха, которая наблюдалась в Литве в мае и июне этого...