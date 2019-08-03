На фоне массовых задержаний на протестах в Москве экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров обвинил главу МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) в укреплении власти президента РФ Владимира Путина. В обращении, опубликованном на сайте kasparov.ru в субботу, 3 августа, Каспаров напомнил о том, что в конце июня Мас поддержал решение о восстановлении членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Garis Kasparovas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Действия Совета и заявления, подобные Вашим, лишь укрепляют власть Путина, - заявил Каспаров. - Что еще хуже, они открывают ему зеленый свет для дальнейших злоупотреблений властью, так как он знает, что у него в союзниках подобные Вам беспринципные соглашатели, готовые поддержать его в любой ситуации".

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Каспаров задается вопросом о том, "что же побудило Совет Европы поддержать возвращение права голоса путинскому режиму", отмечая, что Москва не выполнила ни одно из поставленных ей условий: прекратить агрессию в Украине, вернуть ей Крым и освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В России также до сих пор не соблюдаются права человека и демократические стандарты, что подтверждают массовые задержания и полицейское насилие на акции 27 июля в Москве, утверждает Каспаров.

"Вашими деньгами… финансируется путинское полицейское государство"

"За желанием Путина участвовать в работе Совета стоит жажда реванша за проигранное дело по разрушению авторитета европейских институтов", - считает бывший шахматист. Он также напомнил о проекте газопровода "Северный поток - 2", реализуемом Россией в сотрудничестве с Германией.

"Вашими деньгами напрямую финансируется путинское полицейское государство, - обратился Каспаров к главе немецкой дипломатии. - Политическое и экономическое участие, используемое Вами как предлог для заключения выгодных сделок с Россией, не модернизирует и не либерализирует Россию". "Крупнейший экспорт России - это не газ или нефть, а коррупция", - предостерег Каспаров.

Россия вернулась в ПАСЕ

В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после продолжительных дебатов и рассмотрения более 200 поправок проголосовали за резолюцию, дающей России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею. Отвечая на слова Маса о том, что "это хорошая новость для гражданского общества России", Каспаров написал в Twitter в ночь на 26 июня: "От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы... ".

Deutsche Welle
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