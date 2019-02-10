Ни одна из пяти акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, так и не были проданы во время торгов в аукционном доме Weidler в Нюрнберге. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщил журнал Der Spiegel.

Незадолго до открытия торгов, на которых должны были быть проданы картины и предметы интерьера, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, прокуратура ФРГ конфисковала 63 картины, авторство которых приписывается лидеру германских нацистов.

Позднее пять акварелей были все-таки выставлены на аукцион, однако ни одна из этих картин так и не нашла своего покупателя. Стартовые цены составляли от 19 до 45 тысяч евро.

По словам пресс-секретаря аукционного дома, опасений, что особая тема привлечет сторонников идеологии неонацизма, у них не возникало. "Наши клиенты - это коллекционеры объектов искусства без злого умысла", подчеркнул он.

Сомнения в подлинности

Прокуратура Германии возбудила дело по подозрению в подделке экспертных заключений и попытке мошенничества, после того, как один из искусствоведов высказал сомнения относительно авторства полотен, сообщает пресс-служба министерства юстиции Баварии. При этом аукционный дом, сотрудничавший со следствием, добровольно передал ему спорные картины.

Торговля объектами искусства эпохи "третьего рейха" немецким законом не запрещается. Однако продавать разрешено только те работы, на которых нет нацистских символов.