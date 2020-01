Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Глава американского государства заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля, при этом план американской администрации обеспечит создание "палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство".

Трамп опубликовал в своем Twitter карты Израиля и Палестины в границах, которые прописаны в предложенной Соединенными Штатами Америки ”сделке века” по израильско-палестинскому урегулированию.

По его словам, на одной из карт представлено будущее государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG