Первая встреча сторонников этой партии прошла накануне в каталонском городе Манреса, неподалеку от которого находится тюрьма, в которой заключены лидеры партий и организаций, принимавших активное участие в подготовке и проведении референдума о независимости региона 1 октября прошлого года, пишет в воскресенье британская газета The Guardian. Этот референдум в Мадриде признали незаконным.

"Год назад мы решили, что продолжим бороться, несмотря на условия и обстоятельства, и что мы посвятим себя построению лучшего государства, республики", - сказал Пучдемон, обращаясь к участникам встречи по видеосвязи. В то же время, отмечает британское издание, многие из бывших сподвижников Пучдемона за прошедший год приняли более умеренные и прагматичные взгляды и отказались примыкать к новой партии.

В Каталонии действуют по меньшей мере уже три партии, которые выступают за независимость от Мадрида.