Первая встреча сторонников этой партии прошла накануне в каталонском городе Манреса, неподалеку от которого находится тюрьма, в которой заключены лидеры партий и организаций, принимавших активное участие в подготовке и проведении референдума о независимости региона 1 октября прошлого года, пишет в воскресенье британская газета The Guardian. Этот референдум в Мадриде признали незаконным.
"Год назад мы решили, что продолжим бороться, несмотря на условия и обстоятельства, и что мы посвятим себя построению лучшего государства, республики", - сказал Пучдемон, обращаясь к участникам встречи по видеосвязи. В то же время, отмечает британское издание, многие из бывших сподвижников Пучдемона за прошедший год приняли более умеренные и прагматичные взгляды и отказались примыкать к новой партии.
В Каталонии действуют по меньшей мере уже три партии, которые выступают за независимость от Мадрида.
В Москве заочно арестован скрывающийся в Эстонии сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай"
Лефортовский районный суд Москвы санкционировал...
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Атаке подверглись укрепления курдских "Отрядов...
Карлес Пучдемон создает очередную партию, выступающую за независимость Каталонии (2)
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес...
Китай впервые в истории вывел на орбиту Земли банк генов (1)
Китайская компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на...
РФ даст Кубе кредит в 50 млн долларов на закупку российской военной техники (21)
Россия выдаст Кубе государственный кредит объемом...
TOP новостей
Обнаружили брешь в законе: детей могут забрать за один бокал вина? (100)
В новом законе о правах детей, который вступил в Литве...
Кандидат в президенты Литвы: на "Празднике песни" надо запретить петь по-английски (7)
В Таураге с жителями города встречался кандидат в...
Климатолог рассказала, какой будет зима в этом году (1)
Знаете ли вы, что в Литве бывают торнадо и миражи?...
После обновления школьных меню дети стоят в очередях за фастфудом
После того как с начала сентября из школьных столовых...
В воскресенье Литва перешла на зимнее время (24)
28 октября, в 4 ч. утра Литва перешла на зимнее время -...