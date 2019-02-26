Суд признал, что в 1996 году Пелл совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков из хора в комнатах собора в Мельбурне. Кардинал свою вину не признал.

Вердикт был вынесен в декабре 2018 года, но до сих пор о нем не сообщалось по юридическим причинам. Приговор Пеллу должен быть оглашен в среду. Его адвокаты обещают подать апелляцию.

Как казначей Ватикана 77-летний кардинал является одним из самых влиятельных церковных иерархов. Его часто описывают как третьего по рангу в Римской католической церкви.

Судебные заседания по его делу в прошлом году проводились дважды, поскольку первый состав жюри не смог вынести решение.

Вторая судебная коллегия единогласно осудила Пелла по одному обвинению в сексуальном проникновении в ребенка до 16 лет и по четырем пунктам обвинения в совершении непристойных действий в отношении ребенка до 16 лет.

Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с целой чередой обвинений, связанных с сексуальным насилием со стороны священников и утверждениями, что Ватикан пытался утаить эти случаи.

Дело Пелла привлекло к себе огромный интерес на фоне попыток папы Франциска разобраться с этими скандалами, в частности путем проведения четырехдневного саммита на прошлой неделе.

В суде было заявлено, что в 1996 году, когда Пелл первый год служил архиепископом собора в Мельбурне, он обнаружил мальчиков в одном из помещений собора после мессы.

После того, как он обвинил их в том, что они пили вино для причастия, священнослужитель принудил каждого из мальчиков к совершению непристойных действий.

Суд заслушал показания одного из пострадавших. Другой жертвы уже нет в живых.

Присяжные отклонили утверждения адвоката Пелла Роберта Рихтера о том, что обвинения беспочвенны и являются плодом фантазии жертв.