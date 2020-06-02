Карантин для въезжающих в Британию: сумбур и потери для туризма?

Предполагается, что оно будет действительно в течение нескольких месяцев для всех категорий граждан, за исключением медработников и ряда других профессий.

Однако, как стало известно Би-би-си, некоторые депутаты парламента и представители деловых кругов высказывают опасения по поводу того, что это больно ударит по туризму и вызовет ответные меры других стран.

Один правительственный источник сказал программе Би-би-си Newsnight, что теперь члены кабинета ищут лазейки, которые бы позволили обойти это правило.

Это, к примеру, могло бы подразумевать договоренность о создании "коридоров" с теми странами, где уровень заболеваемости низкий, или же расширение списка тех категорий граждан, которым можно будет не соблюдать двухнедельный карантин по приезде в Британию.

По этим предварительным планам, самое раннее послабление въездного карантина может случиться к 20 июля - когда в Британии наступают летние школьные каникулы, - но все будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в стране.

Карантин для въезжающих вводится с 8 июня, однако он не распространяется на водителей грузовиков, полицейских, медработников, сезонных сельскохозяйственных рабочих и некоторые другие профессии.

Также не требуется соблюдение карантина жителям Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн.

Въезжающие в страну - как туристы, так и британцы - должны будут сообщить властям, где они остановятся, в противном случае временное жилье должны будут предоставить власти.

В Англии будут проводиться выборочные проверки, а штраф за нарушение составит 1000 фунтов (примерно 1257 долларов), тогда как в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии размер штрафа может отличаться.

Потери для турсектора

Однако эти нововведения вызвали критику как со стороны самих депутатов, так и представителей бизнеса.

Более 200 ведущих предпринимателей страны призвали власти отказаться от этой политики, которая, по их мнению, наносит урон стране и экономике.

Целый ряд крупных компаний, включая гостиничные сети Ritz и Claridge's, люксового туроператора Kuoni и многих других, призывают власти договориться о создании "воздушных мостов" с другими странами, где сохраняется благополучная эпидемиологическая обстановка, что позволило бы гражданам обеих стран беспрепятственно пересекать границу.

Представители этих компаний направили письмо правительству, в котором указывают, что власти проигнорировали призыв от турсектора ввести карантин на раннем этапе пандемии, когда коронавирус еще только начал распространяться, и не смогли отрегулировать финансовый вопрос о возмещении средств клиентам турфирм по брони.

Въездной карантин, по их мнению, приведет к еще большим потерям, как в турсекторе, так и в ряде других.

Международная Ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что двухнедельный карантин будет столь же разрушительным для туризма, как и полный запрет на поездки, поэтому вместо этого следовало бы улучшить санитарно-эпидемиологические меры в аэропортах.

"Смехотворный" план

Пресса также резко раскритиковала этот план, назвав его смехотворным и запутанным.

Guardian указывает, что в течение 14-дневного карантина люди смогут выходить из дома за продуктами и лекарствами и "по делам", а также смогут менять место жительства, предварительно сообщив властям всем свои адреса.

При этом людям разрешено пользоваться общественным транспортом.

Проверке будет подлежать около 20% вновь прибывших, однако у полиции не будет права на проникновение в жилище, а человек, теоретически, имеет право не открывать дверь.

"Чтобы попасться, надо быть полным идиотом или чтобы тебе страшно не повезло", - прокомментировал газете выполнение новых правил источник.

План британских властей по изоляции вновь прибывших сильно отличается от принятых в ряде других стран, например, Греции, где гости страны размещаются в специальных карантинных гостиницах и еда им доставляется.

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам транспорта Том Барридж, португальская пресса сообщает о возможности создания воздушного коридора между Португалией и Британией, однако он отмечает, что Британия пока отстает от других стран в том, что касается контроля за распространением коронавируса, так что вопрос остается открытым.

Министр по туризму Испании уже заявил, что цифры по заболеваемости в Британии "должны улучшиться", прежде чем Испания откроет британским туристам свои границы. Греция также пока не включила Британию в список стран, откуда с конца июня смогут приезжать в страну туристы.

План о введении 14-дневного карантина будет на этой неделе дорабатываться в парламенте. Его пересмотр планируется проводить каждые три недели, в зависимости от ситуации с Covid-19.