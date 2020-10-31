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Диалог министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова в Женеве длился более 6 часов. Оба политика встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва
© Reuters / Scanpix

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в пятницу, 30 октября, договорились о дальнейших шагах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры Мнацаканяна и Байрамова в Женеве продолжались более 6 часов. Кроме того министры провели отдельные встречи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые вновь призвали стороны конфликта выполнить ранее достигнутые ими соглашения.

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Среди прочего Ереван и Баку согласились отказаться от намеренных ударов по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом, а также в течение недели передать представителям ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста список удерживаемых лиц с целью дальнейшего обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Карабах как яблоко раздора

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Главы МИДов Армении и Азербайджана в ночь на 10 октября в Москве договорились о режиме прекращения огня, однако через считанные часы Ереван и Баку обвинили друг друга в его нарушении. Аналогичная участь постигла и вторую договоренность о прекращении огня, достигнутую при содействии США.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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Deutsche Welle
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