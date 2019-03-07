Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его студии "Квартал 95" готовятся уголовные дела. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
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"Сейчас власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала" — отмывание каких-то там денег. Третье — появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов. Четвертое — депутат из одной партии из трех букв… регистрирует уголовное дело лично против меня", — заявил Зеленский.

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Комик предположил, что в ближайшее время появится уголовное дело против него -- "якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека".

Он намекнул, что информацию о готовящихся провокациях он получил от "честных людей" из полиции. Тем, кто распространяет фейки, Зеленский пригрозил: "Мы все помним, ничего не забудем, и будет ответ, ответ согласно закону".

Как сообщалось, опрос Киевского международного интитута социологии показал, что единоличным лидером президентской гонки с большим отрывом стал актер и шоумен, создатель успешной компании "95 квартал" Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 26,9% избирателей из числа тех, кто собирается идти на выборы. За ним следуют нынешний президент Украины Петр Порошенко (17,7%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (15,8%).

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