Кандидат в конгресс США обвинила ”российских хакеров” в атаках на свой сайт

Отмечается, что Иснер выдвигается в палату представителей американского конгресса от одного из избирательных округов Алабамы. По ее словам, в июле на ее сайт было совершено примерно 1,4 тыс. хакерских атак.
”Большинство из них были проведены [с компьютеров] с российскими IP-адресами”, — сказала Иснер.
Она добавила, что все предпринятые попытки взлома закончились неудачей, а расследованием инцидентов в настоящее время занимается ФБР.
Ранее сообщалось, что в США администрация президента Дональда Трампа разработала ряд дополнительных мер, направленных на более эффективное противодействие хакерским атакам, которые якобы пользуются поддержкой российских, китайских, иранских и северокорейских властей.
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