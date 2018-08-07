В США кандидат от Демократической партии на выборах в конгресс Табита Иснер заявила, что сайт ее предвыборной кампании много раз пытались взломать. Она связала эти атаки с действиями хакеров, имеющих отношение к России. Об этом сообщает Associated Press.
© DELFI / Andrius Ufartas

Отмечается, что Иснер выдвигается в палату представителей американского конгресса от одного из избирательных округов Алабамы. По ее словам, в июле на ее сайт было совершено примерно 1,4 тыс. хакерских атак.

”Большинство из них были проведены [с компьютеров] с российскими IP-адресами”, — сказала Иснер.

Она добавила, что все предпринятые попытки взлома закончились неудачей, а расследованием инцидентов в настоящее время занимается ФБР.

Ранее сообщалось, что в США администрация президента Дональда Трампа разработала ряд дополнительных мер, направленных на более эффективное противодействие хакерским атакам, которые якобы пользуются поддержкой российских, китайских, иранских и северокорейских властей.

Gazeta.ru
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