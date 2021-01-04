Кандидат на пост главы ХДС выступил за усиление связей ЕС с Россией и Турцией

Кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую коалицию в Германии, Фридрих Мерц считает, что необходима более сильная привязка Турции и России к Евросоюзу. Такое мнению он высказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в понедельник, 4 января.

"Было бы разумно иметь расширенное европейское экономическое пространство, что обеспечило бы таким странам, как, к примеру, Турция, доступ к внутреннему рынку Евросоюза — без получения ими права на полноправное членство в ЕС", — отметил немецкий политик. "Однажды это могло бы стать перспективой и для России", — добавил он.

По примеру соглашения с Великобританией после "Брекзита"



Говоря о взаимоотношениях с Турцией, Фридрих Мерц подчеркнул, что для этой страны, по его мнению, даже в долгосрочной перспективе нет возможности вступления в ЕС. "Если же опуститься ниже этого уровня, то обсуждать можно все" возможные формы взаимодействия, убежден он.

Кандидат на пост председателя ХДС считает, что недавно заключенное Соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное Лондоном и Брюсселем после "Брекзита", могло бы послужить определенным ориентиром в этом вопросе.