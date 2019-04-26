Решение о строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря должно приниматься не отдельными странами, а на общеевропейском уровне, уверен главный кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber). Такие проекты как Nord Stream 2, необходимо согласовывать с соседями Германии, в частности Данией, Польшей, балтийскими государствами, а также Украиной, заявил претендент на пост председателя Еврокомиссии Вебер в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF утром в пятницу, 26 апреля.

По его словам, он "в полной мере" уважает позицию правительства ФРГ, выступающего за строительство "Северного потока - 2". Он также понимает, что непросто сделать выбор между стабильностью энергоснабжения и предотвращением серьезной энергетической зависимости от России. Вместе с тем лидер фракции ЕНП в Европарламенте, в которую входит и Христианско-демократический союз, долгие годы возглавлявшийся Ангелой Меркель (Angela Merkel), подчеркнул, что намерен действовать в европейских интересах.

Искать баланс по вопросу "Северного потока - 2"

"Я хотел бы искать баланс с учетом немецкой позиции, но также и других позиций", - подчеркнул он. Одновременно Вебер напомнил, что он уже долгое время считает необходимым тщательно изучить, действительно ли необходимы Европе новые газопроводы. Кроме того, он опроверг мнения, что остановка реализации проекта "Северный поток - 2" может повлечь за собой необходимость выплаты компенсаций "Газпрому". Российский концерн, как и все остальные, должен "уважать европейское право", подчеркнул политик.

Уже ранее Манфред Вебер неоднократно заявлял, что в случае избрания его главой Еврокомиссии намерен добиться остановки строительства газопровода "Северный поток - 2". "У нас уже есть инструменты для этого, например, директива по газу и энергетике. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз рассмотрю их и варианты повлиять на этот проект на его уже очень продвинутой стадии. Но моя позиция ясна: "Северный поток - 2" противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован", - указал он, в частности, в марте в интервью польскому Newsweek.

Вебер может возглавить Еврокомиссию

Шанс возглавить Еврокомиссию у Вебера появится, если Европейская народная партия продемонстрирует хороший результат на выборах в Европарламент 26 мая. В 2019 году в Брюсселе произойдет массовая ротация: свои посты покинул глава ЕЦБ Марио Драги, председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.