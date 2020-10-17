Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на фоне резкого роста заражений коронавирусом настоятельно призвала сограждан максимально ограничить общение, отказаться от путешествий и по возможности оставаться дома. "Встречайтесь с как можно меньшим числом людей, будь то дома или за его пределами. Откажитесь от любых путешествий и празднеств, которые не являются насущно необходимыми. Пожалуйста, оставайтесь по возможности дома, по месту своего жительства", - сказала она в еженедельном видеообращении к гражданам ФРГ в субботу, 17 октября.

Меркель признала, что это суровое ограничение, но подчеркнула, что оно носит временный характер. "Это ограничение осуществляется, в конечном счете, ради нас самих, ради нашего здоровья и здоровья всех тех, кого мы можем избавить от болезни. Это нужно для разгрузки нашей системы здравоохранения, для того чтобы школы и детские сады оставались открытыми для наших детей, для нашей экономики и наших рабочих мест", - указала она.

Очень серьезная фаза пандемии

По словам Ангелы Меркель, Германия переживает очень серьезную фазу пандемии, которая сейчас распространяется быстрее, чем в самом начале около полугода назад. "Сравнительно спокойное лето осталось позади, теперь нам предстоят трудные месяцы. То, какими будут наша зима, Рождество, решится в предстоящие дни и недели. Мы должны сейчас сделать все, чтобы избежать бесконтрольного распространения вируса. Важен каждый день. Каждый может содействовать снижению заражений путем соблюдения минимальных стандартов и правил гигиены", - сказала она.

Канцлер ФРГ отметила, что Германия сравнительно благополучно пережила первую волну пандемии, и это, по ее словам, стало возможным благодаря тому, что "мы были заодно и соблюдали правила, руководствуясь заботой о ближнем и здравым смыслом". "Это - самое действенное средство против пандемии, которое у нас сейчас есть", - резюмировала Ангела Меркель.

Новый антирекорд заражений

По данным Института имени Роберта Коха на утро 17 октября, в Германии установлен новый антирекорд по суточному приросту инфицированных - 7830 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Днем ранее в ФРГ было зафиксировано 7334 новых случая инфекции. В прошлую субботу в ФРГ был выявлен 4721 новый случай коронавируса.

С начала пандемии в Германии зафиксировано как минимум 356 378 случаев коронавируса, в том числе 9767 с летальным исходом.