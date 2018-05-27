Чтобы остановить нелегальную миграцию в Европу, силы европейской погранслужбы Frontex необходимо задействовать непосредственно в странах Африки, считает канцлер Австрии Себастьян Курц. "Новый политический мандат должен позволить Frontex работать в третьих странах с согласия местных властей", - заявил Курц в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 27 мая.
По мнению Курца, такая мера позволит "положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и препятствовать тому, чтобы люди отправлялись на лодках в опасный путь по Средиземному морю".
Канцлер Австрии - страны, которая будет председательствовать в Совете Евросоюза с июля по декабрь 2018 года, - отметил, что в целом поддерживает предложение Еврокомиссии увеличить численность Frontex до 10 тысячи человек, но не согласен с тем, что набор нового персонала планируется вести до конца 2027 года. "Это слишком поздно, это должно произойти гораздо быстрее, если мы хотим эффективно пресекать нелегальную миграцию", - подчеркнул Себастьян Курц.
Британию заподозрили в тайном намерении остаться в ЕС (1)
Британские евроскептики заподозрили правительство...
Ирландия сказала историческое "Да" легализации абортов (3)
Более двух третей жителей Ирландии на референдуме 25 мая...
Суд Египта постановил на месяц заблокировать YouTube
Высший административный суд Египта принял 26 мая...
Ходивший по Луне астронавт Алан Бин скончался в больнице Хьюстона (6)
Американский астронавт Алан Бин, который будучи членом...
Премьер Грузии захотел приурочить вступление страны в НАТО к столетию со дня советской оккупации (31)
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил...
TOP новостей
Палангские бабушки становятся историей: время меняется (37)
Феномен палангских бабушек постепенно исчезает. Ранее...
Ультиматум торговцам: или лекарства, или алкоголь (13)
В парламенте рассматривают предложение министра...
Потрясенные трагедией соседи: убив двух человек он стрелял и в нас (14)
После двойного убийства в деревне Эйдинтай (Таурагский...
Элитное жилье: в какую цену продают самые дорогие квартиры? (2)
На порталах, где размещают объявления о продаже...