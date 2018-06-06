"В особенности мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым в соответствии с минскими соглашениями можно будет шаг за шагом снимать санкции", — добавил глава правительства Австрии. Путин в свою очередь призвал отменить "односторонние и вредящие всем санкции" ЕС.

Себастьян Курц отметил, что Австрия, к которой во второй половине 2018 года перейдет председательство в Совете ЕС, намерена использовать это время, чтобы постепенно налаживать отношения между Евросоюзом и РФ. "Мы верим, что для обеих сторон лучше обоюдная польза, чем обоюдный вред", — сказал Курц.

В Вене Путина принял также президент Австрии Александр ван дер Беллен. Он отметил "ставшие хорошей традицией" дружественные отношения между двумя странами. По словам ван дер Беллена, Австрия всегда готова "способствовать снижению напряженности в международных отношениях". При этом глава государства заметил, что в вопросе санкций у правительства Австрии нет пространства для маневра и оно будет действовать в соответствии с решениями ЕС.

В ходе визита Путина российский "Газпром" и австрийский энергетический концерн OMV продлили до 2040 года срок контракта о поставках российского газа в Австрию. Официальным поводом визита было 50-летие начала поставок газа из СССР в Австрию.

Визит в Вену стал первой поездкой Путина в Европу после того, как он в четвертый раз занял пост президента РФ, и после скандала с отравлением российского экс-агента Сергея Скрипаля в Лондоне.