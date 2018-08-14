О том, что компания PGW Defence Technologies поставит Украине снайперские винтовки на общую сумму в $770 тысяч украинскому телеканалу UATV рассказал ее руководитель Росс Спагруд. По его словам, в Канаде живет много выходцев из Украины, которые поддержат поставку вооружений.
В соответствии с договором украинская армия получит винтовки LRT-3. Кроме того, PGW Defence гарантировала послепродажное обслуживание оружия и пообещала обучить солдат пользоваться своим изделием.
В конце июля депутат канадского парламента Джеймс Безан сообщал о том, что его страна намерена поставить Киеву в том числе пулеметы и бронемашины.
В марте 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука также сообщил, что согласно договоренностям с Вашингтоном эти комплексы не будут применять на линии конфликта в Донбассе.
Россия не раз предупреждала страны Запада, что поставки летального оружия на Украину не будут способствовать мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей
В Гётеборге сгорели более 80 машин, а очаги возгорания...
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 18
Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,...
В Испании "русской мафией" называют и бандитские группировки из Литвы (7)
Действующие в Испании ОПГ из стран бывшего СССР...
В Британии машина въехала в заграждение рядом с парламентом
Автомобиль въехал в заграждение неподалеку от Палаты...
Канадская компания поставит Украине снайперские винтовки на 770 000 долларов (7)
Канадская компания подписала договор с властями...
TOP новостей
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое беспокойство (3)
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое...
Торговцы автомобилями в Литве наготове: возвращаются киргизы, поднимутся цены (5)
Торговцев автомобилями в Литве ждет золотой век: в...
Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России (30)
Чемпионат мира по футболу открыл Россию миру с новой...
Поставщики тепла прогнозируют рост цен, власти успокаивают (4)
В Литве дорожает биотопливо, поэтому поставщики тепла...
Представитель торговцев: ограничение работы магазинов приведет к подорожанию потребительской корзины
Глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас...