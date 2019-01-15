Приговор Роберту Ллойду Шелленбергу ухудшит и без того натянутые дипломатические отношения между Канадой и Китаем после ареста по запросу США в декабре в Ванкувере финансового директора Huawei.
"Нас чрезвычайно тревожит тот факт, что Китай принял решение в произвольном порядке раздавать смертные приговоры, как в этом случае", - прокомментировал канадский премьер-министр.
20 ноября прошлого года к 15 годам тюрьмы канадца приговорил суд в китайском Даляне, но в понедельник суд посчитал прежнее решение слишком мягким, заменив его на смертную казнь.
Шелленберг может обжаловать решение в течение 10 дней.
Семья Шелленберга сказала, что их самые худшие опасения подтвердились.
"Это бесчеловечно и ужасно. Представить невозможно, что он сейчас думает", - сказала Би-би-си тетя Шелленберга Лори Нельсон-Джонс.
Министерство иностранных дел Канады в понедельник вечером предупредило граждан, собирающихся в Китай, об опасности "произвольного исполнения местных законов". "Мы рекомендуем всем путешествующим в Китай быть предельно осторожными", - добавили в МИД.
После ареста Мэн Ванчжоу Китай предупредил Канаду о "серьезных последствиях", после чего через несколько дней в Китае были арестованы два канадца - бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спавор. Обоих подозревают в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".
В чем обвиняют канадского гражданина
Роберта Шелленберга арестовали в 2014 году и обвинили в намерении провезти почти 227 кг метамфетамина из Китая в Австралию.
По данным СМИ, ему 36 лет. Сам Шелленберг отрицает вину.
"Я не наркоторговец, я приехал в Китай как турист", - сказал Шелленберг на суде.
Китайские власти делали все, чтобы привлечь больше внимания к делу Шелленберга. По словам корреспондента Би-би-си в Пекине Джона Садворта, в суд города Далянь на слушания по делу Шелленберга были специально приглашены иностранные журналисты.
20 ноября 2018 года суд Даляня приговорил Шелленберга к 15 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Канадец с приговором не согласился и обжаловал его.
В декабре в ходе слушания апелляции прокурор вернул дело на повторное рассмотрение.
Жесткий сигнал
Повторный суд длился всего день, по истечению которого канадского гражданина приговорили к смертной казни.
Как сообщает корреспондент Би-би-си, вердикт огласили почти сразу же после окончания слушаний.
По словам специалистов, повторные суды редки в Китае, а случаев, что они заканчиваются более суровым приговором, и того меньше.
"Скорее всего, Китай хочет послать жесткий сигнал Канаде", - цитирует Франс пресс специалиста по Китаю в Amnesty International Уильяма Ни.
Информация о применении Китаем смертной казни остается одной из главных тайн.
По информации правозащитников из Amnesty International, Китай ежегодно казнит тысячи человек.
В последний раз иностранца за связанное с наркотиками дело казнили в 2014 году - тогда был казнен японский гражданин.
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