Канада ввела санкции в отношении 30 граждан РФ, причастных, по мнению Оттавы, к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 3 ноября, заявлениипресс-службы МИД страны.

Фигуранты списка имеют отношение к "актам коррупции, связанным с налоговым мошенничеством в размере 230 млн долларов", детали которого вскрылись при участии российского аудитора, отмечается в документе.

Всего в списке - 52 человека

В санкционный список попали, в частности, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и бывший заместитель министра внутренних дел РФ Алексей Аничин. Внесен в список и Виктор Маркелов - соучастник дела Hermitage Capital, организовавший крупнейшее в истории единовременное хищение средств из российского бюджета.

В реестр также вошли врачи Александра Гаус и Лариса Литвинова, бывший руководитель компании "Махаон" Вячеслав Хлебников, бывший владелец "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев, экс-замначальника СИЗО "Бутырка" Дмитрий Кратов и начальник СИЗО "Матросская Тишина" Фикрет Тагиев.

Наряду с россиянами в списке есть также граждане Венесуэлы и Южного Судана. Всего в нем - 52 человека.

Активы и банковские счета фигурантов на территории Канады будут заморожены. Им также закрыт въезд в страну.

Ранее в Канаде вступил в силу"закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "законом Магнитского". В ходе слушаний в Палате общин Канады отмечалось, что документ затронет прежде всего чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.

Москва отреагировала зеркально

В ответ на решение Оттавы в МИД РФ заявили, что, "исходя из принципа взаимности", закрывают въезд в РФ десяткам канадцев. Конкретных фамилий представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова не назвала, однако отметила, что речь идет "о русофобски настроенных гражданах Канады", чья деятельность негативно отразилась на двусторонних отношениях.