По данным ведомства, персональные санкции были введены против 114 граждан России. Также санкции затронут 15 российских компаний, пишет Газета.ru.
Ранее сегодня, 15 марта, новые санкции против России уже ввели США и Евросоюз.
25 ноября 2018 года украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.
Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России. Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека.
После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну. СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.
Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные корабли Украине. Украина настаивает на международном статусе Керченского пролива и обвиняет Россию в препятствовании судоходству.
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