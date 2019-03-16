Канада ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.
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По данным ведомства, персональные санкции были введены против 114 граждан России. Также санкции затронут 15 российских компаний, пишет Газета.ru.

Ранее сегодня, 15 марта, новые санкции против России уже ввели США и Евросоюз.

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25 ноября 2018 года украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.

Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России. Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека.

После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну. СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные корабли Украине. Украина настаивает на международном статусе Керченского пролива и обвиняет Россию в препятствовании судоходству.

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