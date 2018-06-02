Канада подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на введение США в одностороннем порядке таможенных пошлин на сталь и алюминий. Об этом в ночь на субботу, 2 июня, сообщила американская газета The New York Times.

Она уточняет, что канадская сторона аргументирует подачу жалобы нарушением правил ВТО со стороны США и торговых обязательств Вашингтона.

Ранее, 1 июня, вступило в силу решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Евросоюза. Накануне министр торговли США Уилбур Росс заявил, что переговоры с Канадой и Мексикой о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) пока затягиваются и дату их завершения предсказать невозможно. Поэтому США решили ввести пошлины на сталь и алюминий также для Канады и Мексики.

В Брюсселе эти действия США были названы "обычным протекционизмом". Решение Вашингтона не оставило Брюсселю иного выбора, кроме как подать жалобу в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров, ввозимых в ЕС, отмечалось в заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Жалоба Евросоюза была подана в ВТО в Женеве позже в тот же день. Кроме того, Еврокомиссия составила перечень товаров из США общей стоимостью 2,8 млрд евро, на которые также могут быть наложены штрафные таможенные пошлины.

Изначально пошлины США были введены с 23 марта, затем компаниям из ЕС дважды предоставляли отсрочку от пошлин. Последние составляют 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия.