Канада стала второй страной в мире и первой страной "Большой семерки" полностью легализовавшей каннабис для использования в рекреационных целях. Первым это сделал Уругвай в 2013 году.
Marichuana
© AFP / Scanpix

Отныне всем гражданам Канады старше 18 лет можно покупать, продавать, хранить и даже выращивать марихуану у себя дома. Правда, есть оговорка: хранить можно до 30 граммов, а выращивать не более четырех растений конопли.

По информации Ассошиэйтед пресс, за принятие соответствующего закона проголосовали 52 сенатора, против - 29.

Критики нового закона уверены, что полиция не готова к ситуациям, которые могут стать прямым следствием легализации наркотика. Например, не разработаны меры борьбы с вождением в состоянии наркотического опьянения.

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Сторонники говорят, что новая ситуация поможет справиться с черным рынком. Канада и так являлась страной с самым высоким уровнем потребления марихуаны, особенно среди молодежи. В 2017 году канадцы потратили на наркотик 5,7 млрд канадских долларов ($4,6 млрд), и лишь малая доля от общего объема была приобретена в лечебных целях.

В самой восточной провинции Канады Ньюфаундленд магазины с марихуаной в ассортименте открылись ровно в полночь на 17 октября, когда закон вступил в силу.

Как обстоят дела в других странах?

Во многих штатах США, Германии, Италии и Нидерландах потребление каннабиса в медицинских целях легально.

Уругвай полностью легализовал наркотик для личного пользования еще в 2013 году. Уругвайцам разрешили выращивать дома до шести растений конопли.

В Испании тоже можно выращивать ограниченное количество конопли для личного пользования, но использовать наркотик разрешается исключительно в частных владениях.

Вопреки расхожему мнению в Голландии марихуана технически запрещена, но хранение до 5 граммов травы не преследуется законом. При этом у полиции есть право конфисковать наркотик.

Беспрепятственно потреблять его в Голландии можно только в специальных кофе-шопах.

Потребление в рекреационных целях, иными словами для развлечения/удовольствия, разрешено также в Австралии, Бразилии, Колумбии, Люксембурге и на Ямайке. Однако официальная продажа каннабиса в этих странах запрещена.

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