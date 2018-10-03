Канада, из-за геноцида народа рохинджа в Мьянме, лишила почетного гражданства де-факто главу правительства этой страны Аун Сан Су Чжи. Вслед за депутатами Палаты общин канадского парламента, соответствующее решение во вторник, 2 октября, поддержали и сенаторы. Это беспрецедентный случай в истории Канады. Репутация лауреата Нобелевской премии мира и некогда иконы освободительного движения в Мьянме сильно пострадала из-за жестоких преследований представителей мусульманского меньшинства рохинджа в этой стране.
Аун Сан Су Чжи была удостоена почетного гражданства Канады в 2007 году, когда в бытность лидером оппозиции в Мьянме находилась у себя на родине под домашним арестом. Это крайне редко воздаваемая почесть, которой до сих пор были удостоены лишь пять других выдающихся людей, в том числе Нельсон Мандела и Далай-лама.
"Упрямое нежелание Су Чжи осудить геноцид рохинджа"
Министерство иностранных дел Канады обосновало лишение Аун Сан Су Чжи почетного гражданства ее "упрямым нежеланием осудить геноцид рохинджа". Су Чжи де-факто руководит правительством Мьянмы с 2005 года. Из-за ее молчания по поводу жестоких действий военных против рохинджа стали раздаваться и призывы лишить Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии мира. ООН квалифицировала преследование рохинджа как геноцид.
Ранее, в марте 2018 года, Вашингтонский музей Холокоста лишил Су Чжи премии имени Эли Визеля. Руководство музея было разочаровано тем, что она не воспользовалась своим моральным авторитетом и не попыталась остановить насилие в отношении мусульман-рохинджа.
ФОТО, ВИДЕО: В Индонезии после землетрясения и цунами произошло извержение вулкана
На индонезийском острове Сулавеси, который на прошлой...
Канада лишила почетного гражданства нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи
Лауреатка Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи...
Пресса Британии: британцам могут потребоваться визы в Европу
В обзоре британской прессы за 3 октября: "Жизнь в...
Россия поставила в Сирию ЗРК С-300 вопреки протестам США и Израиля (16)
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил...
"Скрипаль был не единственной мишенью" - новая книга о бывшем полковнике ГРУ (3)
Новая книга корреспондента Би-би-си Марка Урбана...
TOP новостей
"Безвиз как толчок": литовские туристы поднимают белорусский Гродно (60)
На протяжении столетий территории современных Литвы и...
Штраф за лающих собак в Литве - до 300 евро (17)
С 2019 г. предлагают запретить шум в домах и других...
Накануне начала отопительного сезона: решается вопрос цен (8)
Председатель Государственной комиссии по ценам и...
Пешеходам в Литве запретят говорить по мобильному телефону (17)
Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по...