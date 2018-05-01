Правительство Канады запланировало широкие законодательные меры защиты парламентских выборов, предстоящих в 2019 году, от кибератак и "вмешательства из-за границы". Законопроект, внесенный кабинетом в понедельник, 30 апреля, предусматривает ограничение финансовых пожертвований, усиление защиты данных избирателей и ограничение срока предвыборной кампании до 50 дней.
Благодаря новому закону, "иностранные организации" впредь не смогут финансировать предвыборные кампании в Канаде, заявил исполняющий обязанности министра демократических институтов страны Скотт Брайсон. Канадским рекламодателям запретят преднамеренно получать деньги на предвыборную агитацию из-за границы.
Политические партии должны будут сообщать, какие данные об избирателях они собирают и как их используют. Правительство в Оттаве также намерено вновь допустить к голосованию канадских граждан, проживающих за границей более пяти лет. Это нововведение коснется почти одного миллиона канадцев.
Правительство премьер-министра Джастина Трюдо разработало этот законопроект на фоне скандала вокруг предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает выдвигаемые против нее обвинения.
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