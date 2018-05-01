Канадский законопроект запретит финансирование предвыборных кампаний из иностранных средств. Партии обяжут сообщать, какие данные они собирают на избирателей.
© Shutterstock nuotr.

Правительство Канады запланировало широкие законодательные меры защиты парламентских выборов, предстоящих в 2019 году, от кибератак и "вмешательства из-за границы". Законопроект, внесенный кабинетом в понедельник, 30 апреля, предусматривает ограничение финансовых пожертвований, усиление защиты данных избирателей и ограничение срока предвыборной кампании до 50 дней.

Благодаря новому закону, "иностранные организации" впредь не смогут финансировать предвыборные кампании в Канаде, заявил исполняющий обязанности министра демократических институтов страны Скотт Брайсон. Канадским рекламодателям запретят преднамеренно получать деньги на предвыборную агитацию из-за границы.

Политические партии должны будут сообщать, какие данные об избирателях они собирают и как их используют. Правительство в Оттаве также намерено вновь допустить к голосованию канадских граждан, проживающих за границей более пяти лет. Это нововведение коснется почти одного миллиона канадцев.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо разработало этот законопроект на фоне скандала вокруг предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает выдвигаемые против нее обвинения.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Канада готовит закон о защите от вмешательства в выборы (1)

Канадский законопроект запретит финансирование...

МАГАТЭ не подтверждает обвинений Нетаньяху в адрес Ирана (2)

Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у Израиля новых...

Пять безумных мифов о границе между Кореями, которые оказались правдой

Во вторник Южная Корея начала демонтировать на границе...

Актриса Эшли Джадд судится с Харви Вайнштейном за ущерб ее карьере (2)

Американская актриса Эшли Джадд подала иск против...

Южная Корея попросила ООН проверить закрытие ядерного полигона в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин во вторник, 1 мая,...

TOP новостей

Сравнение цен и комфорта: те, у кого мало денег, едут отдыхать за границу (44)

"Все мы любим Литву , но есть несколько причин, по...

Адвокат Фейгин: Литва претендует на лидерство в борьбе с имперской Москвой (352)

На Литву российский интерес направлен сильнее, потому...

Два вильнюсских района соединит виадук (4)

На столичной улице Нарбуто уже начато строительство...

Депутат в компании с "сотрудниками НКВД": никакой проблемы нет (44)

На снимке – четверо улыбающихся мужчин: трое из них в...

Вступили в силу новые требования, ждут штрафы  берегитесь мошенников (15)

С 1 мая во всех домах и квартирах в Литве должны быть...