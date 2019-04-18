Приехавшая в Москву президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на церемонии открытия здания посольства своей страны в России, сообщает РБК. Здание в Малом Кисловском переулке с конца 2016 года находилось на ремонте.
Kersti Kaljulaid
© AFP / Scanpix

Кальюлайд указала, что географически диппредставительство Эстонии — самое близкое иностранное посольство к Кремлю. ”Как вы знаете, это не всегда сказывается на наших двусторонних отношениях. Возможно, открытие обновленного посольства вдохнет в них новую жизнь”, — сказала она.

”Мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу. Мы, возможно, не увидим видимых сдвигов через день или через год. Но каждый день, неделю, год за этими стенами люди работают, чтобы представлять интересы Европы и Эстонии”, — добавила президент.

Статьи по теме:
Владимир Скрипов. Литва – Россия: сценарии у кандидатов в президенты  (20)
"Репортеры без границ": в Литве улучшилась ситуация со свободой слова  (15)

На четверг, 18 апреля, у Кальюлайд запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Последний официальный визит президента Эстонии в Россию был в 2008 году. Тогда с Дмитрием Медведевым в Ханты-Мансийске общался Тоомас Ильвес. В 2011 году Тоомас Хендрик Ильвес был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Глава правительства Эстонии Юри Ратас в 2017 году ездил в Санкт-Петербург, однако встречался там лишь с сотрудниками консульства.

Здание в Малом Кисловском переулке в 1920 году было передано Эстонской контрольной комиссии, которая фактически представляла интересы этой страны в советской России. Спустя год в Москву прибыл первый эстонский посол. После присоединения Эстонии к СССР в здании находилось представительство Эстонской ССР при Совете Министров Советского Союза. В 1991 году, после признания Москвой независимости Эстонии здание вновь стало посольством.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придёт на помощь Балтии "В Кремле готовятся к войне в 2030-м году" (416)

Российский политолог и телеведущий Сергей Медведев в...

МИД Украины: не пустив "Седов", Польша и Эстония стали на защиту международного права (34)

Министерство иностранных дел Украины приветствует...

Польша и Эстония запретили российскому судну войти в их воды (247)

Две страны Евросоюза отказались впустить судно "Седов"...

В Госдуме РФ призвали исключить Эстонию из ООН (10)

Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке...

Премьер Литвы: встречаясь с Путиным, президент Эстонии представляет интересы своей страны (106)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с Кальюлайд (27)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков...

В мире

Зеленский заявил, что считает Путина врагом (3)

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский...

Суд в Киеве удовлетворил иск Коломойского о неправомерности приватизации ПриватБанка (5)

Окружной административный суд Киева 18 апреля...

Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии

Размер репараций парламентская комиссия оценила в 270...

Турчинов: ФСБ и Генштаб РФ должны быть признаны террористическими организациями (5)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны...

Time второй раз подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей (5)

По заключению американского журнала, лидером 2019 года...

TOP новостей

Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (79)

Президентская гонка в Литве выходит на финишную...

LIVE / Открытая дискуссия в Шальчининкай: "Президент и национальные меньшинства в Литве: какие ожидания?" Начало дискуссии и трансляции - 18 00 (66)

В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие (22)

15% участников опроса считают, что в старости будут...

В столице Литвы зацвели сакуры (10)

В Вильнюсе наступил долгожданный день. 18 апреля стали...

А.Ужкальнис. Почему украинцы в Литве - это литовцы (74)

Двойное гражданство нужно, чтобы литовцам было лучше....