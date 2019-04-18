Кальюлайд указала, что географически диппредставительство Эстонии — самое близкое иностранное посольство к Кремлю. ”Как вы знаете, это не всегда сказывается на наших двусторонних отношениях. Возможно, открытие обновленного посольства вдохнет в них новую жизнь”, — сказала она.
”Мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу. Мы, возможно, не увидим видимых сдвигов через день или через год. Но каждый день, неделю, год за этими стенами люди работают, чтобы представлять интересы Европы и Эстонии”, — добавила президент.
На четверг, 18 апреля, у Кальюлайд запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Последний официальный визит президента Эстонии в Россию был в 2008 году. Тогда с Дмитрием Медведевым в Ханты-Мансийске общался Тоомас Ильвес. В 2011 году Тоомас Хендрик Ильвес был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Глава правительства Эстонии Юри Ратас в 2017 году ездил в Санкт-Петербург, однако встречался там лишь с сотрудниками консульства.
Здание в Малом Кисловском переулке в 1920 году было передано Эстонской контрольной комиссии, которая фактически представляла интересы этой страны в советской России. Спустя год в Москву прибыл первый эстонский посол. После присоединения Эстонии к СССР в здании находилось представительство Эстонской ССР при Совете Министров Советского Союза. В 1991 году, после признания Москвой независимости Эстонии здание вновь стало посольством.
Кальюлайд в Москве: мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу (2)
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