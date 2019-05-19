По ее словам, Россия нарушила международное право и свои обещания, в связи с чем нельзя допускать возвращения российского государства к партнерству.
Однако эстонская глава государства не исключила возможность налаживания диалога с Россией.
Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России и неуплату членских взносов с ее стороны.
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