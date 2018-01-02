Продажа каннабиса разрешена лицам в возрасте от 21 года. При этом в частном порядке можно выращивать до шести соцветий конопли и хранить до одной унции (чуть менее 30 граммов) этого психоактивного средства.

Вместе с тем магазинам розничной торговли для продажи данной продукции необходимо пройти серию проверок. Именно с жестким контролем связано то, что в первый день нового года лишь около 90 компаний смогли получить соответствующую лицензию. Они расположены, главным образом, в Сан-Диего, Санта-Крузе, в Области залива Сан-Франциско и Палм-Спрингсе.

Лос-Анджелес и Сан-Франциско пока медлят

В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско продажи стартуют не сразу, поскольку местные нормативы не были одобрены вовремя, что затормозило выдачу лицензий, необходимых для получения официальных разрешений на торговлю.

Наряду с Калифорнией марихуана легализована в еще в пяти американских штатах - Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада. Фактически каждый пятый американец может приобрести ее легально в рекреационных целях, однако в федеральном законе Соединенных Штатов каннабис пока по-прежнему классифицирован как запрещенное наркотическое средство.