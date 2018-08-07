По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар охватил 114 800 гектаров и все еще продолжает расти, передает Reuters. Возгорание получило имя "Комплекс Мендосино" (Mendocino Complex Fire) — по названию национального заповедника. К его образованию привело объединение двух отдельных больших пожаров.
До этого крупнейшим пожаром в истории штата считался "Томас" (Thomas Fire), который произошел в округах Санта-Барбара и Вентура в 2017 году.
В тушении пожара принимают участие почти 4000 человек, в том числе пожарные из Аризоны, Вашингтона и Аляски. Им помогают военные, а также более ста специалистов из Австралии и Новой Зеландии, которые специально для работы в США прошли тренинг в Айдахо. Для борьбы с огнем используют авиацию.
Сейчас усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы не дать огню распространиться на жилые постройки. Пожар уже уничтожил 75 домов, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В общей сложности в Калифорнии в настоящий момент зафиксировано восемь крупных лесных пожарах — из-за этого президент США Дональд Трамп объявил в штате режим "стихийного бедствия".
По словам синоптиков, тушить пожары мешает погода, и ее негативный эффект только усилится — в ближайшие дни температура может подняться до 43 градусов по Цельсию. Кроме того, работу пожарных сильно осложняет ветер.
По мнению президента США Дональда Трампа, в пожарах виноваты и неправильные законы. Президент США считает, что природоохранные нормы не позволяют нужным образом использовать большой объем воды, который "перенаправляется в Тихий океан". Он также посоветовал вырубать деревья, чтобы огонь не распространялся. Трамп обратился к губернатору штата с просьбой изменить законодательство.
"Губернатор Джерри Браун должен разрешить свободный поток огромного объема воды, который приходит с севера и по глупости направляется в Тихий океан. Эту воду можно использовать для тушения пожаров, сельского хозяйства и всего остального. Только представьте Калифорнию с большим количеством воды — это прекрасно! Федеральное правительство быстро все утвердит", — написал Трамп в твиттере.
Представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты отказался комментировать твиты Трампа, но отметил, что пожарным командам хватает воды для борьбы с огнем.
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