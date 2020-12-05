Американский штат Калифорния в пятницу, 4 декабря, официально подвел итоги всеобщих выборов в США на своей территории. Таким образом число выборщиков, которые на заседании коллегии 14 декабря могут проголосовать за демократа Джозефа Байдена достигло 279, преодолев необходимый для его победы барьер в 270, передало агентство AP.
Штат, где традиционно сильны демократы, принес Байдену 55 голосов выборщиков - после официального оглашения результатов госсекретарем Калифорнии Алексом Падильей.
"Речь идет о юридической вехе - первой, которая имеет подобный статус. Все, о чем мы говорили до этого, базировалось на прогнозах", - пояснил в этой связи Эдвард Фоули, профессор права в Университете штата Огайо.
Заседание выборщиков
Официально победителя выборов президента США объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. В федеральном законодательстве Соединенных Штатов нет норм, которые бы обязывали выборщиков голосовать тем или иным образом. Некоторые штаты тем не менее предписывают своим выборщикам обещать голосовать в соответствии с волеизъявлением жителей. Поддержка другого кандидата или отказ от голосования считаются нарушением клятвы и в 24 штатах караются по закону. Данную норму в текущем году подтвердил Верховный суд США. По данным AP, пока нет оснований предполагать, что кто-либо из выборщиков, которые 14 декабря должны поддержать Джозефа Байдена, откажется это сделать.
Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в предстоящей администрации.
Процедура передачи власти запущена
Избирательная кампания нынешнего года, проходившая в условиях пандемии коронавируса, была очень напряженной. 7 ноября, после того как ряд ведущих американских СМИ спрогнозировал победу Джозефа Байдена, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отказывается соглашаться с результатами выборов. Глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп все же поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.
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