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Из-за гигантских пожаров покинуть свои дома были вынуждены уже более 120 тысяч человек. Губернатор Калифорнии обратился с просьбой о помощи к Канаде, Австралии и ряду других штатов США.
Gaisrai Kalifornijoje
Gaisrai Kalifornijoje
© AFP / Scanpix

Американский штат Калифорния на фоне гигантских лесных пожаров обратился с просьбой о помощи извне. Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом попросил о содействии Канаду, Австралию, а также ряд других штатов США, сообщили американские СМИ вечером в пятницу, 21 августа.

В Калифорнии сейчас полыхают более 560 крупных пожаров на площади свыше 3000 квадратных километров. На борьбу с огнем мобилизовано более 12 тысяч пожарных.

Пожары на фоне пандемии

Жертвами стихи стали не менее пяти человек. Почти 120 тысячам жителей штата пришлось покинуть свои дома из-за надвигающегося огня. Они не смогут вернуться домой еще многие недели. Ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса. Убежища переполнены, и многие не рискуют укрываться там.

Калифорния - один из штатов США, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. По последним официальным данным, здесь зарегистрированы более 650 тысяч случаев заражения, в том числе 12 тысяч – с летальным исходом.

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Deutsche Welle
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