Калифорния: 13 погибших в наводнениях и оползнях

Около 163 человек находятся в больнице, 20 получили травмы, еще четыре находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что примерно 300 человек застряли в каньоне Ромеро на востоке Санта-Барбары.

По заявлениям полиции, ситуация напоминает поля сражения Первой мировой войны.

Наводнение и оползни обрушились на территории, выжженные лесными пожарами в прошлом году. Из-за непогоды перекрытыми оказалось примерно 48 км прибрежной трассы.

Спасательные службы говорят, что какое-то количество людей пока числится пропавшими без вести, однако ожидается, что количество жертв вырастет.

Из зоны затопления эвакуированы тысячи людей, было проведено больше 50 спасательных операций. Среди спасенных - 14-летняя девочка, которую нашли на развалинах собственного дома.

По словам властей, сильнее всего пострадали дома, расположенные за пределами зоны эвакуации.

Сильные дожди спровоцировали сход селевых потоков в Монтесито, где несколько домов снесло с фундамента, говорит представитель пожарного департамента Санта-Барбары.

По информации корреспондента Би-би-си, валуны размером с небольшой автомобиль, сошедшие со склонов, заблокировали дороги.

Начальник пожарной охраны Дейв Занибони сообщил, что во вторник в Монтесито пять человек были найдены мертвыми, предположительно став жертвами стихии.

В фешенебельном районе располагаются дома нескольких знаменитостей, включая Опру Уинфри, особняк который оценивается в 90 млн долларов.

Береговая охрана США выделила несколько воздушных судов для проведения спасательной операции. Жителей также попросили не использовать дроны, в противном случае их полеты будут прекращены.

В понедельник власти призвали несколько тысяч жителей Калифорнии покинуть свои дома. Это уже второй случай массовой эвакуации за последние два месяца.

Власти города Бербанк ввели обязательную эвакуацию после того, как грязевыми потоками смыло машины.

Закрыты несколько дорог, в том числе трасса 101.

Декабрьские пожары, включая разрушительный "Томас", прокатились по региону, уничтожив деревья и растения, которые препятствуют оползням.

После пожара остатки растений и выгоревшая почва создают водоотталкивающий слой, который блокирует водопоглощение, что повышает риск затоплений.

"Особому риску наводнений подвергаются территории, пережившие пожары", - сказано в заявлении Национальной метеорологической службы США.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях предупредило жителей Калифорнии, что даже те дома, которые до этого не подвергались затоплению, теперь находятся в зоне риска.

Предупреждение последовало после того, как были обнародованы рекордные убытки США от природных катаклизмов. В 2017 году они превысили 300 млрд долларов.

2017-й год вошел в тройку самых жарких в стране за всю историю наблюдений, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований страны.

Ожидается, что в Калифорнии выпадет до 18 см осадков в долине и до 23 см в отдельных районах. По сообщениям Национальной метеорологической службы США, снегопады в регионе усилились.