Как отмечается, разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, где проживают более двух миллионов американцев. Если произойдет семибалльное землетрясение, погибнут сотни человек, а из-за взрыва газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тыс. домов.

"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", — заявил сотрудник службы Дэвид Шварцман.

Он добавил, что в этом регионе происходят землетрясения каждые 150-160 лет, а последний раз толчки были замечены в 1868 году.

The HayWired earthquake scenario, led by the USGS, anticipates the impacts of a hypothetical magnitude-7.0 earthquake on the Hayward Fault.

