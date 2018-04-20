Как отмечается, разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, где проживают более двух миллионов американцев. Если произойдет семибалльное землетрясение, погибнут сотни человек, а из-за взрыва газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тыс. домов.

"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", — заявил сотрудник службы Дэвид Шварцман.

Он добавил, что в этом регионе происходят землетрясения каждые 150-160 лет, а последний раз толчки были замечены в 1868 году.