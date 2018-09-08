Идлиб - город и одноименная провинция на западе Сирии. По некоторым оценкам, сейчас там находятся от 10 до 30 тысяч вооруженных повстанцев, в том числе джихадистов. Идлиб - их последний оплот. Если сирийские правительственные войска возьмут город, президент Башар Асад может заявить о своей полной победе в многолетней войне.

Как сообщается, нанести решающий удар сирийские войска планируют в ближайшее время. Наступление может начаться 10 сентября.

Международное сообщество - против наступления на Идлиб

Представители международного сообщества пытаются разными способами, в том числе прилагая дипломатические усилия, повлиять на Асада, чтобы предотвратить наступление на Идлиб и избежать жертв среди мирного населения. Согласно примерным оценкам, на сегодняшний день в провинции находятся около 1,5 млн мирных жителей. По данным министерства иностранных дел Ирана, который является одним из союзников режима Асада, повстанцы удерживают гражданских лиц в заложниках и используют в качестве живого щита.

Если Асад начнет наступление на Идлиб, это может привести к чудовищному кровопролитию. С предупреждениями в его адрес выступили уже многие политики, в том числе президент США Дональд Трамп, который написал в своем Twitter: "Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать Идлиб". Трамп считает, что Россия и Иран "совершат большую гуманитарную ошибку, если будут участвовать в этой человеческой трагедии". Против военной операции в Идлибе выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Журналистам газеты Hürriyet он заявил, что это приведет к кровопролитию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вслед за главой МИД Хайко Масом (Heiko Maas) также предостерегла от гуманитарной катастрофы. "С одной стороны, там находятся миллионы гражданских лиц, которые могут оказаться в очень тяжелом положении, поэтому мы должны избежать гуманитарной катастрофы", - сказала глава правительства ФРГ. С другой стороны, по ее словам, в регионе множество радикальных боевиков исламистских группировок. "Сейчас нужно попытаться бороться с этими радикальными силами и защищать гражданское население", - сказала она.

Позиция России по Идлибу

Но все предупреждения и увещевания со стороны пока никак не повлияли на союзников Сирии - Россию и Иран, которые готовы помочь Асаду расправиться с повстанцами. "Наши коллеги на Западе понимают, что необходимо освободить регион от бандитов и террористических групп", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул: "Наши усилия направлены на то, чтобы изгнать террористов из Идлиба с наименьшими гуманитарными потерями".

Сирийское правительство демонстрирует решимость покончить с повстанцами в ходе наступления на Идлиб и заявить о своей победе. О высокой вероятности военных действий в провинции говорит и сирийский министр по делам национального примирения Али Хайдар, но при этом он подчеркивает, что переговоры все еще возможны.

Предупреждения, с одной стороны, и готовность нанести удар по городу, с другой, показывают, какое большое значение придают Идлибу участники конфликта. "Кто будет контролировать Идлиб, тот будет контролировать большую часть страны", - говорит турецкий политолог Замир Залха. По его мнению, этот сирийский город находится в сфере интересов многих игроков и они готовы за него побороться.

Кому и зачем нужен Идлиб

Прежде всего Идлиб нужен Турции. Анкара пытается укрепить свои позиции на западе Сирии, чтобы усилить влияние на курдов в регионе. В начале года турецкие войска начали операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований на севере Сирии. А в марте заняли Африн. За время конфликта в Сирии турецкие военные закрепились на определенных территориях на западе страны. Таким образом, с одной стороны, Анкара преследует свои интересы в отношении курдов, а с другой - имеет возможность лучше контролировать находящихся в Идлибе повстанцев, преимущественно джихадистов. Турция хочет предотвратить их проникновение на свою территорию.

США в свою очередь намерены сохранить свои позиции в Сирии. А для этого они хотят ограничить влияние Ирана. "Такую же цель преследует Израиль и Саудовская Аравия", - говорит турецкий политолог Залха в интервью DW. И это вызывает напряжение в отношениях с Россией, которая вместе с Ираном поддерживает Асада.

"Если сирийский дискурс в ближайшие дни не изменится, то Идлиб может стать причиной международной конфронтации, - предупреждает главный редактор интернет издания Rai al-youm Абдель Бари Атван. - Подразделения ВМС США и ВМС РФ, находящиеся как в восточной части Средиземного моря, так и в Персидском заливе, указывают на то, что обе державы готовятся к конфронтации на региональном и даже на глобальном уровне".

Возможна ли конфронтация между США и РФ из-за Идлиба

Журналисты арабской газеты Al-Hayat видят ситуацию менее пессимистично. Они указывают на то, что в последнее время отношения США, России и Ирана меняются. И эти изменения связаны с американскими санкциями в отношении Тегерана. До тех пор, пока они действуют, Иран может рассчитывать лишь на Россию и отчасти зависит от нее в принятии решений. "Сейчас Россия и Иран шагают в Сирии рука об руку. Но когда-то война закончится, и тогда их дороги вновь разойдутся", - пишет газета.

Возможно, Россия и США уже давно договорились друг с другом, считает политолог Замир Залха. Но пока многие сигналы еще указывают на то, что наступление на Идлиб неизбежно. А значит, возможна и конфронтация, о которой предупреждают эксперты. И сирийские бомбардировщики, и истребители ВКС РФна этой неделе уже нанесли первые удары по пригороду Идлиба. Минимум 13 человек из числа мирного населения погибли. И это лишь предвестники надвигающейся катастрофы. Но хотя у дипломатов осталось совсем мало времени, надежда еще есть.