"Как вы смеете!": 16-летняя шведка произнесла речь с трибуны саммита ООН

Еще год назад о Грете Тунберг не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком.
Greta Thunberg
© AP / Scanpix

"Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!" - заявила она участникам саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата.

К своим 16 годам активистка экологического движения Грета Тунберг, решившая однажды прогулять занятия ради протестной акции, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте.

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Организаторы саммита ООН по изменению климата пригласили ее выступить в Нью-Йорке.

Согласно различным опросам общественного мнения, западная молодежь считает изменения климата наиболее насущным вопросом, стоящим перед человечеством, причем, в том числе и в США, что стало неожиданностью для исследователей.

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