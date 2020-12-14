Коронавирус — не первый враг, оружием против которого должна стать массовая вакцинация. Сотням миллионов людей во всем мире посчастливилось остаться в живых, потому что нашлась управа на невидимых убийц, терроризировавших мир. Конечно, если они жили там, где есть доступ к медицинской помощи.

Вот несколько примеров того, как вакцины изменили жизнь людей.

Оспа



Оспопрививание — пожалуй, самая большая история успеха в этой области.

Только в XX веке эта чрезвычайно заразная вирусная болезнь погубила больше 300 миллионов человек. Количество жертв в более ранние эпохи не поддается учету.

Порядка 30% заразившихся оспой умирали, нередко в муках, потому что все их тело покрывалось гнойными нарывами. Остальные слепли или оставались на всю жизнь с ужасными отметинами на коже.

На протяжении столетий люди отчаянно искали средство от оспы — и в конце концов, создали первую вакцину.

Идея, что искусственно вызванная слабая форма заболевания способна создать у человека иммунитет, родилась, вероятно, в Китае. Согласно источникам, уже около 1000 года люди там вдыхали через нос порошок из мелко истолченных струпьев оспенных больных или вставляли в уши кусочки ваты, вымоченные в оспенном гное.

В Африке при помощи иголки протаскивали через кожу пропитанную гноем нитку.

В Британии XVIII века оспопрививание горячо пропагандировала знаменитая аристократка и интеллектуалка леди Мэри Монтегю, сама в молодости переболевшая оспой и познакомившаяся с соответствующими практиками в Турции, где ее муж служил послом.

Надежностью метод не отличался. Примерно каждый тридцатый пациент в результате заболевал оспой в тяжелой форме и погибал.

Между тем английские фермеры давно заметили, что коровья оспа для человека заразна, но не смертельна. Изучив это явление, врач Эдвард Дженнер создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину.

14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру "Исследование причин и действие коровьей оспы" — за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.

Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке, и ни с кем худого не случилось.

Почти через сто лет Луи Пастер из уважения к Дженнеру предложил назвать все основанные на принципе создания искусственного иммунитета препараты вакцинами: от французского слова vache — "корова".

В бедных странах оспа продолжала свирепствовать еще полтораста с лишним лет. Практически покончить с ней помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ, стартовавшая в 1967 году.

Считается, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Вакцинировать несколько миллиардов человек было невозможно.

Зато достаточно эффективной оказалась тактика точечной иммунизации, впервые опробованная в восточной Нигерии: оперативно выявлять очаги оспы и прививать соседних жителей. Искоренить оспу в регионе с населением в 12 миллионов человек удалось, сделав всего 750 тысяч прививок.

В настоящее время живые вирусы оспы остались лишь в двух местах на Земле: лабораториях высшего уровня защиты в России и США.

Полиомиелит



Эта болезнь убила намного меньше людей, чем оспа, зато куда более жестока к выжившим.

Заражаются ею в основном в детстве. Вирус проникает в организм через рот, затем попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая неизлечимый паралич. По большей части он поражает ноги, но каждый десятый пациент умирает от удушья в результате паралича легочных мышц.

Единственной надеждой таких больных оставалась искусственная вентиляция легких внутри специальных камер, созданных в 1920-х годах, получивших название "Железные легкие". В этих металлических коконах люди проводили недели, иногда — всю оставшуюся им жизнь.

Поскольку полиомиелит, в отличие от оспы, не имеет внешних признаков, его инфекционная природа была установлена лишь в 1905 году шведским врачом Иваром Викманом.

К тому времени улучшение качества питьевой воды в больших городах уменьшило как общее количество случаев полиомиелита, так и процент людей, имевших иммунитет к нему. Вспышки болезни сделались более заметными.

Существовало мнение, впоследствии оказавшееся неверным, что полиомиелит — проблема в основном развитых стран.

В 1952 году американский врач Джонас Салк создал вакцину от полиомиелита. В 1961 году его коллега Альберт Сейбин придумал улучшенную версию, которую можно было глотать, а не получать в виде инъекции. Заболеваемость в США и Европе резко пошла на спад.

С прививками от полиомиелита связана одна из самых страшных ошибок в истории вакцинирования. В 1955 году американская фирма Cutter Laboratories по ошибке выпустила более ста тысяч доз препарата, содержавших живой вирус полиомиелита. Десять детей скончались и 160 были парализованы на всю жизнь.

A в 1988 году ВОЗ объявила о начале программы по искоренению полиомиелита во всем мире. В 1994 году свободными от болезни, прозванной "ужасом родителей", были объявлены США, в 2000-м Китай, Япония и Южная Корея, в 2002-м Европа, в 2014-м Юго-Восточная Азия.

По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались в живых полтора миллиона человек и 18 миллионов могут ходить.

Сейчас полиомиелит дает о себе знать только в Афганистане, Пакистане и Нигерии, количество случаев исчисляется десятками в год.

Корь



Вакцинация от кори является примером одновременно и успеха, и неудачи.

Вспышка лихорадки Эбола в Африке, привлекшая внимание всего мира, погубила около 20 тысяч человек. Корь в прошлом году тихо убила 207,5 тысячи, хотя вакцина от нее существует с 1963 года.

Чрезвычайно заразный вирус распространяется с капельками слюны при кашле и чихании или при прямом контакте и вызывает высокую температуру и сыпь, в тяжелых случаях, угрожающих жизни пациента, — диарею, пневмонию и воспаление оболочек мозга.

До изобретения вакцины корь уносила в среднем 2,6 миллиона жизней в год. Но побороть ее полностью не удалось, так как из-за высокой заразности коллективный иммунитет наступает, только когда привиты 95% людей.

В США и Европе заболеваемость корью в последние годы снова стала расти из-за взглядов "антипрививочников", широко распространяющихся благодаря социальным сетям.

Если в развитых странах заболевшие корью все-таки умирают сравнительно редко, то в Африке дело обстоит хуже. Вспышка кори в Демократической Республике Конго в прошлом году унесла жизни более чем семи тысяч человек, в основном детей.

Главной проблемой в развивающихся странах являются не предрассудки, а нехватка вакцины и отсутствие медицинской инфраструктуры, особенно в удаленных местах. ВОЗ запросила у государств-членов ООН 255 миллионов долларов дополнительное финансирования на вакцинацию от кори.

Малярия



Ученые считают, что люди болели малярией, также известной как болотная лихорадка, с доисторических времен.

И сегодня примерно половина человечества рискует заразиться малярией, а 400 тысяч человек ежегодно умирают от нее.

Примерно половина всех смертей от малярии приходится на Африку. Болезнь вызывает одноклеточная бактерия-паразит, малярийный плазмодий, проникающая в кровь человека, когда его кусает малярийный комар.

Основными способами борьба с малярией являются осушение болот, где разводятся комары, противомоскитные сетки и лекарства, подавляющие болезнь на ранней стадии — причем имеются данные, что плазмодий начал приобретать к ним устойчивость.

Вакцины от малярии, формирующей иммунитет, создать пока не удалось, несмотря на 32 года интенсивной работы и затраченные 700 миллионов долларов.

Единственный опытный образец проходит испытания в Гане, Малави и Кении, которые должны завершиться в 2023 году. Пока, по имеющимся данным, он защищает от малярии в среднем в 40% случаев и на срок не выше четырех лет — очень слабые показатели по сравнению с вакцинами от других болезней. При этом необходимо сделать не одну или две, а целых четыре прививки.

Специалисты выражают сдержанный оптимизм, но предупреждают, что панацеей от малярии вакцина вряд ли станет.