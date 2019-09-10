7 сентября Украина и Россия совершили обмен пленными. В Украину вернулись политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров, Сизонович, а также 24 моряка, взятых в плен в Керченском проливе рядом с Крымским полуостровом.

Инициативу по освобождению пленных Кремля проявил президент Украины Владимир Зеленский. "Наши дома!" – лаконично отметил он в своём аккаунте социальной сети Facebook.

Некоторые детали операции держались в секрете до момента посадки самолёта с гражданами Украины в киевском аэропорту Борисполь. Там Владимир Зеленский раскрыл подробности своей договорённости с президентом России Владимиром Путиным, назвав освобождение украинцев первым этапом приостановления войны.

"7 августа 2019 г. у нас произошла беседа с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились насчёт первого этапа разблокирования нашего диалога и первого этапа приостановления войны - возвращения наших военных, наших моряков", – сказал Владимир Зеленский.

Правда, в июле 2019 г. Зеленский утверждал, что речь об обмене моряков не идёт: Россия должна их вернуть. Президент Украины заявил, что вопросы обмена между Киевом и Москвой находящихся под арестом или осужденных граждан на захваченных в конце прошлого года в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых под арестом 24 украинских военных моряков не распространяются, пишет "Цензор.нет".

"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможности обмена между Украиной и Москвой удерживаемыми гражданами.

Пётр Порошенко приветствовал освобождение политзаключённых и пленных, отметив, что это – великое и радостное событие не только для них самих и их семей, но и для каждого украинца во всём мире. Упомянул бывший руководитель Украины и о своём участии в процессе.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что отстоянное нами ещё весной решение Международного морского трибунала припёрло Путина к стене и вынудило наконец освободить наших героев", – заявил П.Порошенко.

Наилучшей новостью дня, месяца и года считает весть об освобождении потитических заключённых и военнопленных и Юлия Тимошенко.

"Война, что продолжается на украинской земле уже так долго, должна наконец закончиться. Я очень хочу, чтоб это был первый шаг к миру в Украине. Горе и беда должны отсюда уйти. Наша страна и наш народ заслуживают быть счастливыми", – считает Ю.Тимошенко.

"Я обещаю, и наша команда будет это доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства. Их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально", – заявил в эфире программы "Свобода слова" руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

России были переданы 35 человек, среди которых – 22 украинца, один гражданин Молдовы и лишь 12 россиян, пишет "Гордон".

В числе переданных российской стороне – руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, контрактник армии РФ Виктор Агеев и террористка Юлия Просолова.

Ключевой же фигурой обмена называют гражданина Украины Владимира Цемаха, бывшего боевика "ДНР", управлявшего силами ПВО в районе, где в 2014 году был сбит самолёт малайзийских авиалиний MH17. В июле 2019 г. разведка Украины задержала его на подконтрольной сепаратистами территории. Спецоперация стоила ноги одному украинскому военнослужащему и жизни – другому.

За два дня до обмена Апелляционный суд Киева, несмотря на возражения прокуратуры, освободил Владимира Цемаха из-под ареста под личное обязательство. Перед этим боевик "ДНР" дал показания нидерландскому следствию по делу о сбитом "Боинге". По словам российского адвоката Николая Полозова, они могут быть пригодны для Гаагского трибунала.

Нидерланды просили Киев не передавать России Владимира Цемаха как важного свидетеля по делу MH17. Впрочем, шанс на экстрадицию боевика из России у Голландии остаётся.

Несмотря на опасения, что освобождение и выдача Цемаха в процессе обмена пленными ухудшит отношения Украины и Нидерландов, в Украине полагают, что возвращение Сенцова, Кольченко, Балуха, Гриба и др. того стоило.

Накануне обмена пленными во время прямого эфира передачи "Свобода слова" Савика Шустера 78% зрителей в студии выразили уверенность в том, что ради освобождения украинцев из российского плена стоит отдать Владимира Цемаха.

Эту позицию разделяет и украинский публицист Дмитро Литвин, указывая на то, что важность свидетельских показаний Владимира Цемаха переоценивают, а ответственность за сбитый "Боинг" должна в государственном масштабе нести Россия, благо доказательств вины российской стороны у следственной группы достаточно и так.

Экс-командир добровольческого батальона "Донбасс", бывший народный депутат Украины Семен Семенченко считает выдачу Цемаха России ошибкой украинских властей, но борьбу за освобождение пленных - правильной, благо это была борьба за идентичность и духовные ценности.

Украинский публицист Олексий Арестович полагает, что освобождение пленных и другие шаги, предпринятые руководством Украины в последнее время, являются осуществлением проекта так называемой "финляндизации" страны. Речь идёт об ужесточениях в общественной и политической жизни государства по аналогии с послевоенной Финляндией.

Способ обмена пленных, по мнению Арестовича, "отбеливает Путина и помогает ему уйти из-под санкций". Публицист считает, что за обменом пленными может последовать отведение войск от линии разграничения на Донбассе, проведение там выборов и предоставление региону особого статуса на российских условиях.

Между тем в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам остаются незаконно лишенными свободы 86 человек.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.

В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев, сообщает "Украинская правда".