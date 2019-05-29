Между Францией и Германией

Основной приз - должность председателя Еврокомиссии. И договариваться о нем в этот раз будет особо сложно. Ведь две ведущие европейские партии - Европейская народная партия (ЕНП) и социал-демократы - впервые утратили большинство в Европарламенте. И потому любому кандидату необходимо будет заручиться поддержкой минимум еще одной партии.

Не менее сложно будет найти согласие и между государствами ЕС. Самый влиятельный пост в ЕС хотела бы получить Германия - ее представитель занимал его лишь один раз. Ныне официальным кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ЕНП является немец Манфред Вебер. Эта партия заняла первое место на выборах в Европарламент. Свою поддержку кандидатуре Вебера высказала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, большого желания видеть Вебера во главе Еврокомиссии нет у президента Франции Эмманюэля Макрона. Его партия создаст в Европарламенте новую фракцию вместе с либералами. И у этой политсилы есть свой претендент - датчанка Маргрет Вестагер.

Насколько важна эта тема для Меркель и Макрона, можно было видеть по времени их прибытия на саммит, проходивший в формате неформального ужина. Приезд Меркель был запланирован за три часа до его начала. Но она прибыла еще на 15 минут раньше, когда вход в центральный зал Европейского совета был перекрыт. Канцлеру даже пришлось немного подождать, пока барьер не уберут. Сразу же после нее прибыл и Макрон, тоже ранее намеченного времени. Почти все остальные президенты и премьеры собрались существенно позже.

Короткий саммит



Саммиты ЕС часто затягиваются до поздней ночи или даже до утра. Но не в этот раз - его участники управились всего за три с половиной часа. Возможно, причина в том, что имена вообще не обсуждались. Это подчеркнул президент Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции, попросив поэтому журналистов не спрашивать о конкретных фамилиях.

Итогом саммита стало то, что Туску поручили начать консультации по поводу кандидатур. Вначале он встретится с лидерами фракций в Европарламенте, а потом будет говорить с руководителями всех государств ЕС. Речь идет не только о главе Еврокомиссии, но и о преемнике самого Туска, о Верховном представителе ЕС по внешней политике и о руководителе Европейского центробанка. Как поясняет источник DW в ЕС, идея состоит в том, что договориться о всех основных должностях пакетом проще, нежели по отдельности.

По словам Туска, важным при этом будет соблюсти баланс, который "должен принимать во внимание разнообразие ЕС, когда речь идет о географическом положении, размере страны, гендерном факторе и политической принадлежности". Туск уточнил, что идеальный баланс в реальной жизни достичь трудно, но он будет стремиться к тому, чтоб две из четырех должностей получили женщины. По словам Меркель, обсуждать при этом будут еще одну должность - спикера Европарламента.

Тройное большинство



Перед предыдущими выборами в Европарламент в Евросоюзе договорились ввести специальную процедуру, согласно которой каждая европейская партия выбирает своего кандидата на пост председателя Еврокомиссии. И представитель политсилы, занявшей первое место, становится основным претендентом. В 2014 году так и случилось - председателем Еврокомиссии стал кандидат ЕНП Жан-Клод Юнкер.

В этот раз большинство европейских партий также избрали своих кандидатов. ЕНП - Вебера. Социал-демократы - нидерландца Франса Тиммерманса. Впрочем, Европейский совет во вторник в очередной раз заявил, что не считает процедуру определения кандидата автоматической.

Другими словами, президенты и премьеры не собираются отказываться от своего права определять кандидатуру председателя Еврокомиссии. Для этого надо собрать двойное большинство: поддержку 21 из 28 стран ЕС, представляющих не менее 65 процентов населения объединения. Для утверждения нужно еще одно большинство - в Европарламенте.

Будет ли конфликт с Европарламентом?



Ранее в тот же день большинство фракций Европарламента высказались в поддержку процедуры назначения официального кандидата от партий. Либералы были против. И у либерала Маргрет Вестагер статуса официального кандидата во время кампании не было.

Макрон на саммите отказывался говорить о фамилиях. Когда его спросили о Вестагер, он назвал ее достаточно квалифицированной, вместе с Тиммермансом и французом Мишелем Барнье. Вебера при этом он не назвал. Следует отметить, что из этих четырех Вебер единственный, у кого нет опыта ни в правительстве, ни в Еврокомиссии. На это не раз указывал президент Франции. По его мнению, основные должности должны занять "наиболее харизматичные, креативные и компетентные люди".

Несмотря на расхождения между Францией и Германией по персональным вопросам, в том, какие темы будут главными для следующего руководства ЕС, намного больше единства. Среди них Макрон выделил борьбу с изменениями климата, экономический рост, безопасность и миграцию. Эти сферы назвала и Меркель.

Не меньшее единство участники старались показать, убеждая, что серьезного конфликта дележ портфелей не вызовет. "Никто не заинтересован в конфликте между Европейским советом и Европарламентом", - отметил Туск. "Каждый должен быть толерантным и готовым к компромиссу. Каждый и каждая, - вторила ему Меркель. - Нам понадобится большинство, но мы должны следить, чтоб не ранить тех, кто, возможно, не сможет согласиться". Теперь Туск попытается найти такой компромисс еще в этом месяце, до саммита 20-21 июня.