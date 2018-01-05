Официальная причина, почему в ночь на 1 января русскоязычные телезрители Эстонии не увидели в эфире ПБК праздничное обращение президента, — техническая. В этом году Керсти Кальюлайд произносила свою речь в прямом эфире, и телеканал не счел возможным обеспечить синхронный перевод.

Впрочем, на неофициальном уровне отсутствие трансляции выглядит как логичное продолжение скандала, который разгорелся после недавнего интервью президента газете Postimees. В нем Кальюлайд заявила, что не сомневается в намерениях России оказывать влияние на общественное мнение жителей Евросоюза и этому нужно противостоять. Президент призвала городские и муниципальные власти прекратить закупать у ПБК эфирное время, а информирование жителей проводить через государственный русскоязычный телеканал ETV+.

Городские власти Таллина рекомендацию главы государства проигнорировали, и, как и в прошлые годы, объявили конкурс на производство программ на русском языке "Доброе утро, Таллинн!", "Наша столица" и "Русский вопрос" (здесь стоит отметить, что Таллин имеет собственный муниципальный телеканал, но он вещает только на эстонском). В конце 2016-го года Таллиннкая городская канцелярия объявляла аналогичный тендер, и тогда его ПБК. На заказанные программы с учетом налога с оборота было потрачено свыше полумиллиона евро.

А вот среди частного бизнеса нашлись те, кому идея президента пришлась по душе. Так, от рекламы на ПБК отказался один из крупнейших банков Эстонии Swedbank.

Политики: разошлись по разным полюсам

Заявление президента вызвало большой резонанс в медийно-политическом пространстве Эстонии. Многие русскоязычне журналисты и общественные деятели русскоязычных журналистов выразили поддержку коллегам с ПБК. Эстоноговорящие медиа-эксперты и общественные деятели проявили солидарность с Кальюлайд. Среди политических партий в защиту ПБК высказались только те, что традиционно претендуют на поддержку русскоязычных избирателей: Центристская партия, возглавляющая сейчас эстонское правительство и столичное самоуправление, а также входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия.

"Я ни разу не чувствовал, когда меня интервьюировали журналисты ПБК, что они как-то враждебно настроены против Эстонии. Если мы считаем важным доведение информации публичного сектора до жителей Эстонии, то сегодня мы видим, что рейтинг ПБК среди русскоязычных зрителей существенно выше, чем у ETV+. Напротив, риск для безопасности в том, что жители Эстонии не получат важную и необходимую информацию", — сказал порталу ERR Uudised премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия). Кстати, сам Ратас в этом году поздравил русскоязычных с Новым годом в социальных сетях на русском языке, и именно его обращение к народу (также частично на русском) было показано перед боем курантов по ПБК.

Противоположной позиции придерживается министр юстиции Урмас Рейнсалу от националистической партии IRL. Как сообщает rus.err.ee, глава Минюста напомнил о резолюции Европарламента, в которой применяемые Россией методы информационной войны поставлены на один уровень с экстремистской группировкой "Исламское государство".

"Свободное общество больше всего защищает открытость, — заявил Рейнсалу. — В США принята концепция, что лица, которые действуют на их территории под влиянием иностранного государства, должны открыто декларировать свои интересы. Россия словно бы сделала что-то подобное, но в действительности она использует это для подавления свободы слова. Я попросил чиновников министерства юстиции заняться вопросом, как у нас получить более полный обзор, и в начале следующего года отчет будет подготовлен". За финансовую изоляцию ПБК высказался и лидер крупнейшей оппозиционной Партии реформ Ханно Певкур.

Телеканалы: напряженное ожидание

Базирующиеся в Риге руководство Первого Балтийского Канала происходящее в Эстонии комментирует достаточно осторожно. Антон Блинов, директор SIA Baltijas Mediju Alianse, в который входит ПБК, в интервью эстонскому DELFI не ответил на вопрос, как нынешний скандал повлиял на финансовые показатели канала. Однако он категорически опроверг наличие связей между ПБК и Кремлем. "Они отсутствуют! Возможно, кто-то хотел бы услышать больше, но, серьезно, на этом месте можно поставить точку. У нас отношения только с "Первым каналом", который наполовину принадлежит государству. Наполовину это частное владение", — заявил Блинов.

Главный редактор эстонского телеканала ETV+ Дарья Саар также воздерживается от громких заявлений. В интервью порталу rus.err.ee она указала, что ей не нравится, когда политики вмешиваются в деятельность СМИ. Впрочем, на фоне скандала Саар высказала идею о необходимости выхода ETV+ на рекламный рынок — сейчас госканал не имеет права продавать эфирное время коммерческим структурам, что, по мнению Саар, снижает его конкурентоспособность по сравнению с российскими государственными и частными каналами.

Телезрители: важный источник информации

"Интеграционный мониторинг" — социологическое исследование, которое периодически проводится в Эстонии — показывает, что в 2017 году для 71% русскоязычной аудитории Эстонии важными источниками информации о происходящем являются российские телеканалы, а для 70 % — конкретно эстонские новости на ПБК. При этом 62% также потребляют информацию русскоязычной "Актуальной камеры" на государственном телеканале. 20-27% считают важным для себя источником информации эстоноязычные печатные СМИ, веб-порталы, телевидение и радио.

Стоит добавить, что примерно две трети русскоязычных участников опроса считают необходимым, чтобы информация о социальных услугах и услугах здравоохранения, деятельности самоуправлений и правовых актах была доступна на русском языке.

ПБК — латвийский телеканал, который ретранслирует российский Первый канал в странах Балтии и включает в сетку трансляции отдельные собственные передачи. Хотя за последние годы его аудитория в Эстонии заметно сократилась (по данным исследования Kantar Emor, в 2009 году аудитория ПБК составляла 12,4% от общей телеаудитории Эстонии, а в этом году — всего 5%), тем не менее он по-прежнему остается самым популярным среди русскоязычного населения страны. Доля ПБК среди русскоязычной аудитории составляет более 15%. Программу "Новости Эстонии" в ноябре 2017 года в реальном времени смотрели 36 тысяч человек, а прошлогоднее новогоднее поздравление президента Эстонии — почти 100 тысяч.

ETV+ — эстонский русскоязычный общественно-правовой телеканал — начал вещание осенью 2015 года в контексте борьбы с российской пропагандой (подробнее о проекте ETV+ Delfi писал — здесь). Деятельность канала финансируется государством. Годовой бюджет составляет примерно 4 млн. евро. Однако популярным канал за эти два года так и не стал. Его рейтинг колеблется в пределах 0,6-0,8%. Интересно, что рекламу своих программ ETV+ размещает в том числе на коммерческих каналах, демонстрирующих российские программы, таких как РТР.

Отсутствие главы государства на ПБК — не единственный курьез новогодней ночи в Эстонии. Государственный телеканал, показавший обращение президента в прямом эфире, тем не менее не поставил после него традиционный для таких случаев гимн. На ПБК, как и ранее, эстонский гимн прозвучал в первые минуты нового года.