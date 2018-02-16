Как выяснили авторы статьи, «среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР – украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко», при этом «их основной бизнес-партнер – приднестровская ООО «Шериф» местного олигарха Виктора Гушана».

«Фирма ООО «Шериф» известна как одна из стержневых компаний в одноименном бизнес-холдинге Гушана, который можно назвать одним из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР», – поясняют контекст авторы расследования.

Несмотря на то, что «статистика, располагаемая Таможенной службой Молдовы, не содержит официальных данных об импорте товаров из Украины в приднестровских регион», журналисты RISE нашли доступ к полумиллиону экспортных операций из Украины, «проанализировав которые составили и топ-20 крупнейших украинских торговых партнеров «Шерифа»».

Журналисты подсчитали, что «с 2014 года лишь с одной ООО «Шериф» (даже не целым одноименным холдингом) около 300 украинских компаний наторговали на сумму свыше $100 млн.», это в ситуации, когда «торговля происходит без таможенного контроля Молдовы, частью которой юридически считается Приднестровье».

«С 2014 по первую половину 2017 года «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около $3 млн. Более того, весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой», - говорится в расследовании.

«Всего, с 2014 года (год аннексии Крыма и начала антитеррористической операции) по первую половину 2017 года киевская "Нестле" наторговала с «Шерифом» примерно на $4 млн., а фактурная стоимость торговли «Кока-кола Украина» - около $1 млн», - говорится в расследовании, хотя в самой Coca-cola Ucraina отрицают факты экспорта в Приднестровье.

Авторы поясняют, что «Молдова более четверти века не может контролировать товарные потоки на своей восточной границе с Украиной (вдоль Одесской области) под различными предлогами, в том числе из-за нежелания эскалации конфликта с Тирасполем».

По мнению экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской, цитата которой приводится в расследовании, «отсутствие совместных пунктов пропуска на приднестровском участке –геополитическая проблема, которая выгодна Приднестровью и России».

«На этой проблеме могут наживаться в том числе контрабандисты и, соответственно, чиновники средней руки из Кишинева и Киева», - считает Марушевская.