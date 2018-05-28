С началом строительства в Германии газопровода "Северный поток-2" Украина и страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) все больше беспокоятся из-за своей энергетической безопасности. Противодействие новой "трубе" в последнее время сделало своим приоритетом не только руководство Украины. Для координации своих усилий 25 мая в Брюсселе собрались представители руководства государств и газовых компаний Украины, Польши, Словакии, а также Еврокомиссии.

Домашние задания Украине

Всех их объединяет единая цель - и это не только остановить новый прямой трубопровод из РФ в Германию, но и вообще сохранить роли ЦВЕ и Украины как "газовых ворот" Европы. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, в этом вопросе в ЕС царит консенсус, транзит через Украину поддерживают все страны.

В то же время каждая сторона пыталась донести до других разные месседжи. Представители Украины убеждали, что ЕС может положиться на ее газотранспортную систему (ГТС). По словам премьера Владимира Гройсмана, она "в состоянии надежно и качественно обеспечить европейских потребителей необходимым количеством природного газа". Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев с помощью цифр доказывал, что украинская ГТС более гибкая, чем "Северный поток-1" и более стойкая к перебоям, чем российская система.

Хотя у присутствующих больших сомнений в преимуществах украинской ГТС и не было, но они не один раз поднимали тему ее модернизации. "После модернизации их система сможет надежно прослужить еще много десятилетий", - отметил Растислав Нукович, гендиректор Eustream, оператора словацкой ГТС. Куда больше внимания и политики, и топ-менеджеры из ЕС уделили необходимости для Украины завершить реформу своего рынка газа в соответствии с нормами ЕС.

Трехсторонние переговоры

Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2019 года. После этого какой-либо уверенности относительно транзита через территорию Украины нет, и это беспокоит ЕС. В Берлине в последнее время неоднократно подчеркивают, что транзитная роль Украины должна сохранится и после постройки "Северного потока-2", и пытаются найти компромисс.

Не отстает и Еврокомиссия. Шефчович в начале недели послал правительствам Украины и РФ приглашения на трехсторонние переговоры. На них он хотел бы заранее договорится про транзит с 2020 года. Еврокомиссар планирует обсудить параметры будущего транзита, его обязательные годовые объемы, уровень тарифов и гарантии. "Нам нужно создать уверенность, что гарантии будут железными и их будут уважать", - подчеркнул Шефчович.

Опасения Еврокомиссии небеспочвенны, ведь доверия между Украиной и Россией нет. На вопрос DW, на каких условиях возможен компромисс, Гройсман повторил тезис, что РФ - абсолютно ненадежна в соблюдении своих обязательств. "Сегодня со стороны России нет никаких гарантий, что она будет исполнять свои обязательства", - добавил он. А вот Коболев в разговоре с DW был более открытым к диалогу: "Мы готовы к переговорам". Их условием он назвал участие не только представителей правительства РФ, но также и "Газпрома". Коболев также хотел бы увидеть предложение России "изложенное, желательно, на бумаге". Ведь, по его словам, предложение Украины уже давно размещено на сайте "Нафтогаза".

Разногласия внутри ЕС

Примечательно, что хотя "Северный поток-2" вспоминали часто, про то, как его остановить, участники конференции говорили мало. Разве что глава генерального директората по энергетике Еврокомиссии Доминик Ристори напомнил про прошлогоднее предложение его учреждения: расширить действие норм ЕС и на "Северный поток-2". Ристори сообщил о прогрессе в переговорах о ней. Напомним, в этом вопросе Берлин не согласен с Еврокомиссией. Но даже и ее принятие еще не обязательно остановит "Северный поток-2", хотя и сделает его менее привлекательным .

Открыто недовольными были поляки. Днем ранее Еврокомиссия решила не штрафовать "Газпром" за злоупотребление доминирующим положением в ЦВЕ. В ответ вице-маршал Сената Адам Белан требовал от Еврокомиссии действовать на пользу ЕС и его государств-членов, а не компании из другой страны. Под критику Белана попал не только Брюссель. "Экономические интересы одной страны не должны реализоваться за счет других государств-членов или целых регионов. "Северный поток-2" четко идет против этих правил", - говорил он, имея в виду, очевидно, Германию. Польскую позицию подытожил предправления газовой компании PGNiG Петр Возняк: "Нет другого пути защитить наши права, кроме как взять дело в свои руки". Польше нужно пять лет, чтоб решить проблему. За это время власти планируют построить газопровод из Норвегии, а также развить мощности по приему сжиженного газа.

Представитель США напомнил о санкциях за "Северный поток-2"

В то время как представителей Берлина на мероприятии не было, Вашингтон в стороне не остался. Приятной для участников неожиданностью стало выступление главы миссии США при ЕС Адама Шуба - в программе его не было. Шуб зачитал послание от госсекретаря Майка Помпео. "Правительство США категорически отвергает любую мысль, что "Северный поток-2" будет приемлемым, если Россия гарантирует минимальные объемы транзита через Украину", - отметил он. Завершило послание Помпео предостережение-угроза. Он напомнил про принятый летом 2017 года закон, позволяющий Вашингтону вводить санкции против компаний, деятельность которых касается, в частности, "Северного потока-2".

Интересам стран ЦВЕ и Украины сохранить свою роль на рынке газа угрожает не только "Северный поток-2". Так, "Турецкий поток" куда ближе к завершению. Суммарная мощность этих двух газопроводов может составить более 85 миллиардов кубометров в год. А транзит Украины в 2017-м составил 93 миллиарда кубометров. "Так что этот объем может быть замещен, но без каких-либо резервов, и это чистый вопрос безопасности поставок, - отметил Нукович. - Запасы мощностей нужны, и для этого украинская система - идеальна".

Так говорить, конечно, - в интересах словацкой ГТС, являющейся продолжением украинской. Но Украина действительно имеет большие резервы - мощность транзита составляет до 146 миллиардов кубометров в год. Но для поддержания такой системы нужны немалые ресурсы. По данным Коболева, минимальной для этого является выручка в три миллиарда долларов США в год. А для этого нужен транзит значительных объемов газа.