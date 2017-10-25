Можно долго спорить о разных достоинствах и недостатках госсекретаря США Рекса Тиллерсона, но выносливости ему точно не занимать. Кто еще из госсекретарей мог за один день заскочить и в Афганистан, и в Ирак?
Rexas Tillersonas
© Reuters / Scanpix

А ведь перед этим, в воскресенье, Тиллерсон еще побывал в Саудовской Аравии и Катаре, а во вторник уже прибыл в Пакистан.

Для Тиллерсона это было первое посещение Афганистана и Ирака, но пришлось обойтись без пышных церемоний.

Визиты прошли в обстановке секретности и повышенных мер безопасности: за 15 лет войны обстановка спокойнее не стала.

В Афганистане госсекретарь США был в позиции обороняющегося. В течение недели перед его визитом движение "Талибан" осуществило несколько налетов и терактов подряд - с сотнями жертв.

После прилета на авиабазу Баграм, о котором ничего не сообщалось в новостях, Тиллерсон заверил, что США будут помогать Кабулу в войне с талибами, пока те не "поймут, что они никогда не победят военными средствами".

На Ближнем Востоке, казалось бы, настроение должно было быть совсем другим: США с местными союзниками вполне заслуженно празднуют череду побед над группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Но и вокруг этой части турне госсекретаря атмосфера была не очень праздничной: Тиллерсон пытался помирить разругавшихся союзников США и заодно решить "проблему Ирана". Без особых успехов.

До недавнего времени американцы полностью сосредоточились на задаче разгрома ИГ и успешно мобилизовали на это общее дело альянс самых разных сил. Но теперь, когда военная кампания подходит к концу, в регионе началась борьба между недавними союзниками, и Вашингтону придется расширять свое присутствие и связи в регионе, если он хочет, чтобы результат оказался в его пользу.

Администрация Трампа особенно озабочена тем, что успехами в войне с ИГ пользуется Иран, укрепляя свое влияние в регионе. США считают, что Тегеран хочет дестабилизировать регион.

Возьмем, к примеру, Ирак.

Перед самым визитом Тиллерсона шиитские отряды, которые поддерживает Иран, помогли иракским правительственным силам захватить контроль над территориями на севере страны, которые до сих пор контролировали курды.

Эти ополченцы-шииты - иракцы, но вооружал и обучал их Иран.

Рекс Тиллерсон призвал курдов и власти Ирака к сдержанности и сказал, что его огорчает этот конфликт между друзьями США.

Но участников в этом конфликте явно больше: по сообщениям курдских источников, часть курдов согласилась сдаться без боя после переговоров с иранским генералом.

Тиллерсон заявил, что шиитские отряды должны разоружиться либо уйти из Ирака, но получил резкую отповедь от иракского премьер-министра Хайдера Абади. Пресс-служба Абади выпустила заявление, в котором говорится, что эти ополченцы проливали кровь за свою страну, Ирак, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться во внутренние дела Ирака.

Самым торжественными моментом турне Тиллерсона по Ближнему Востоку была церемония, на которой учредили иракско-саудовский совет по экономике и безопасности. Это очередной шаг на пути примирения двух десятилетиями враждовавших стран.

Вашингтон добивается, чтобы Саудовская Аравия и другие суннитские арабские страны вложили деньги в послевоенное восстановление Ирака и тем самым заодно помешали бы росту влияния их извечного врага, Ирана.

Кроме того, Тиллерсон хотел уговорить саудовцев, чтобы те сели за стол переговоров с Катаром. Не получилось.

Саудовская Аравия и еще три арабские страны отказываются смягчать введенное в июне экономическое эмбарго в отношении Катара, обвиняя Доху в финансировании терроризма и подрывной деятельности против соседей.

Катар эти обвинения отвергает.

У Соединенных Штатов есть военные базы в двух из пяти стран-участниц этого конфликта, в том числе в Катаре, и на них тоже сказываются последствия межарабской ссоры.

Эти базы, как и вообще сознические отношения с арабскими странами Залива, важны для американских военных операций в регионе. Кроме того, с точки зрения США, они являют собой бастион против Ирана.

Теперь же Иран единственным оказывается в выигрыше: сам Тиллерсон отметил, что Тегеран стал спасителем экономики Катара. Вашингтону это совершенно не нравится: перед началом турне Тиллерсона Белый дом обнародовал новую стратегию противодействия Ирану в регионе.

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