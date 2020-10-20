Как пандемия повлияла на миграцию и мигрантов: неутешительный доклад ОЭСР

Пандемия и ее последствия изменили жизнь людей во всем мире. И особенно сильно она повлияла на жизнь мигрантов, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обнародованном в понедельник, 19 октября. В период борьбы с коронавирусом и антиэпидемиологических ограничений мигранты сыграли значимую роль в сфере здравоохранения, розничной торговли и поставок. Неслучайно даже в период закрытия пассажирского транспортного сообщения между странами ряд европейских правительств, в том числе в Германии, сделали исключения для сезонных рабочих из-за рубежа, занятых на сборе урожая.

К примеру, в среднем по ОЭСР доля мигрантов среди врачей составляет 24 процента, а среди других медработников — 16 процентов. То есть, можно сказать, они находятся на "передовой" борьбы с коронавирусом. Из-за этого, а также из-за зачастую стесненных жилищных условий доля зараженных SARS-CoV-2 среди мигрантов оказалась непропорционально выше. Исследования в ряде стран ОЭСР показали, что риск заражения коронавирусом в мигрантской среде был более чем в два раза выше, чем у коренного населения.

Мигранты первыми рискуют лишиться работы



Кроме того, мигранты острее, чем другие группы населения, ощутили на себе негативные экономические последствия пандемии. Многие из них работали в маленьких магазинах, отелях или были заняты в сфере туризма. Как раз по этим отраслям экономики последствия пандемии ударили так сильно, что для многих предприятий речь буквально идет о выживании. В гостиничном бизнесе Евросоюза четверть занятых является выходцами из третьих стран. Большинство из них работает по краткосрочным договорам, поэтому нередко именно они становятся первыми жертвами сокращений.

Хотя полной картины по ситуации с безработицей среди мигрантов в странах ОЭСР еще нет, но уже сейчас ясно, что в южноевропейских странах, Ирландии, Швеции, Норвегии и США эта группа населения наиболее остро почувствовала на себе экономический спад.

Другим негативным последствием пандемии для мигрантов стало закрытие школ и переход на дистанционное обучение. Данные ОЭСР свидетельствуют, что родители-мигранты в среднем имели меньше средств для приобретения необходимых для такого обучения компьютеров, меньше места дома для обучения детей и меньше возможностей помочь им с домашней работой из-за языковых трудностей.

Миграция в страны ОЭСР сократилась вдвое на фоне пандемии



Пандемия резко сократила миграцию в страны ОЭСР. По предварительным данным, за первое полугодие 2020 года приток мигрантов был вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И, по прогнозам, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится — даже при условии восстановления экономики. В качестве одной из причин эксперты называют вызванную пандемией трансформацию рынка труда и растущий переход на дистанционную работу.

Негативные экономические последствия ощутят на себе из-за этого и страны-поставщики рабочей силы в государства ОЭСР. Снижение уровня рабочей миграции приведет к уменьшению денежных средств, которые уехавшие на заработки высылали домой. Кроме того, работники, которые хотели уехать за рубеж, но не смогли, окажут дополнительное давление на местные рынки труда.

Пандемия показала необходимость миграции



ОЭСР видит и опасность того, что растущая безработица в странах Запада может привести к усилению ксенофобии, так как мигранты будут рассматриваться как конкуренты на рынке труда. В ряде стран организации уже ведется просветительская кампания с целью не допустить ложного восприятия мигрантов, как конкурентов и разносчиков вируса.

ОЭСР в целом позитивно оценивает миграцию "как составную часть нашей жизни" и как то, "что связывает нас". Именно пандемия со своей изоляцией и ограничениями показала нам, как сильно мы нуждаемся "в других", заявил директор департамента по занятости, трудовым и социальным отношениям ОЭСР Стефано Скарпетта. Однако опасность состоит в том, что пандемия может и разрушить те успехи, которые были достигнуты в области миграции и интеграции. Поэтому, считает эксперт ОЭСР, чтобы не допустить этого, правительства стран-членов организации должны рассматривать вложения в интеграцию как долгосрочные инвестиции.

