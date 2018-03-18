Меркель подтвердила это, однако ей вряд ли понравилось откровение Путина.

В очередной раз реализована старая схема: Путин устраивает спектакль за счет Меркель, а она делает вид, что ничего не случилось. Конечно, без Меркель не было бы санкций в отношении России, и все же общественность в Германии в течение многих лет видит, как разыгрывается один и тот же сценарий: провокация Кремля, и в ответ на нее бездействие Берлина.

Принцип "пересидеть" больше не работает

"Ставка на сотрудничество не работает в случае с системой Путина", - говорит Штефан Майстер, эксперт по России в Германском обществе внешней политики (DGAP). Самый последний пример: уходящий министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль высказался за смягчение санкций в отношении Кремля. Путина не впечатлило предложение, и вскоре после этого, выступая перед Федеральным Собранием, он презентовал миру новые ядерные ракеты. В ответ на это Меркель через пресс-секретаря правительства всего лишь напомнила о том, что России следует соблюдать договоренность о сокращении ядерных вооружений.

Альтернатива этой стратегии: обратиться к немецкой общественности и объяснить ей необходимость отказа от иллюзий в отношении России. Такое трудно себе представить, глядя на нынешнюю "российскую истерию" в Германии, говорит эксперт. Что касается России, общественное мнение в Германии колеблется между двумя крайностями: с одной стороны, опасения в него вселяют сообщения о предполагаемых действиях России в Европе, таких как отравление экс-агента ГРУ Скрипаля в Великобритании. С другой стороны, когда британское правительство вступает в прямую конфронтацию с Кремлем, в Берлине занимают выжидательную позицию в ответ на российские агрессивные действия.

Противоречивое отношение к Путину в Германии - ему на руку. Незадолго до выборов он представляет себя общественности значительно более сильным, чем в реальности является. Правительство Германии должно изложить общественности реалистичные представления о России, говорит Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Однако это открыло бы внутриполитические дебаты, которые неохотно ведут в Германии: о роли и возможностях немецких спецслужб. Хакерские атаки на внутреннюю сеть бундестага и федерального правительства показали, что спецслужбы не были готовы к ним, отмечает в свою очередь Штефан Майстер.

Что кроется за более активной ролью Германии в НАТО?

Также, как со спецслужбами, закрыта и почти табуирована для общественных дискуссий тема оборонной политики. "Германия - одна из тех стран в Европе и НАТО, которая, учитывая собственную безопасность, должна взять на себя большую ответственность", - отмечает Майстер. Для этого Берлину придется, как того требуют партнеры по альянсу, увеличить оборонный бюджет как минимум до двух процентов ВВП.

В Берлине однако не хотят открыто признать, что более активное участие Германии в НАТО подразумевает потенциальную возможность военного конфликта с РФ. "Россия является государством, которое использует войну как средство для достижения своих интересов в Европе", - говорит эксперт DGAP. По его словам, это мнение разделяют почти во всех политических партиях в Берлине, однако общественности об этих опасениях не сообщают.

Более активно действует Германия в международных форматах. "С 2014 года выяснилось, что Германии в определенной степени доверяют", - говорит эксперт в области безопасности Густав Грессель. "Как Варшава или Стокгольм поначалу отреагировали на "нормандский формат", - вспоминает эксперт. "Немцы и французы будут вести переговоры с Москвой по вопросу общеевропейского значения? Им плохо стало", - говорит Грессель. Но, по его словам, усилия канцлера Меркель в ходе кризиса на востоке Украины в результате укрепили авторитет Германии.

В Берлине не готовы нести ответственность

Что может произойти в двусторонних отношениях в ближайшие четыре года? До сих пор Меркель высказывалась за отмену санкций в отношении России при определенных условиях. Это означает, что в Берлине по-прежнему делают ставку на стратегию сотрудничества.

Германия находится в поисках новой концепции российской политики, говорит Майстер. Однако в Берлине не готовы нести ответственность за ее последствия, отмечает Грессель. Поскольку это потребует больших затрат, например, на спецслужбы и армию, и готовности взять на себя политическую ответственность перед избирателями. Независимо от этого, немецким политикам необходимо устранить противоречие между ожиданиями международного сообщества касательно роли Германии и соответствующими представлениями немецкой общественности об этом.

По мнению экспертов, общественная дискуссия в Германии могла бы помочь в построении новых отношений с Россией. "Важно придерживаться определенных принципов, в том числе и в отношениях с Путиным", - говорит Майстер. По его словам, нужно показать, что демократия может выдержать внутриполитический диалог по сложным политическим темам.

В этой связи показательно заявление уходящего главы МИД Габриэля об отравлении Скрипаля в Великобпритании: "Если подтвердится, что за атакой стоит Россия, это будет очень серьезным инцидентом". На прощанье недвусмысленное послание в адрес Москвы.

Новый министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) ранее высказывался за более жесткий курс в отношении России. "Именно потому, что Европа граничит с агрессивными и авторитарными режимами, она должна демонстрировать сплоченность и силу - в отношении Путина", - написал он в комментарии для газеты Die Zeit год назад. Теперь, став главой немецкой дипломатии, у него появилась возможность реализовать этот курс.