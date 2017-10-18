О том, что происходило в Лиепае, Вентспилсе и на остальной территории тогда еще Латвийской ССР 18 октября 1967 года, порталу Delfi рассказали свидетели тех событий, а также глава гидрометеорологического отдела Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) Лаура Круминя.