как Касперский проиграл суд с Вашингтоном

Предсказывают, однако, что удалить ПО полностью в срок будет невозможно.

Меры против продукции Касперского были приняты из опасения, что она может использоваться в интересах российских разведслужб, которым его компания не может отказать по закону.

В исковом заявлении отмечалось, что в результате американского запрета на ПО Касперского компания несет убытки. Федеральная судья Колин Коллар-Котелли согласилась в своем 55-страничном решении, что "защитные меры" американского правительства и конгресса вполне могут иметь для кого-то нежелательные последствия. Судья, однако, заметила, что "это не делает их противоречащими конституции".

В другом месте судья указала, что эти меры имели незначительные последствия, а именно "лишили большую многонациональную корпорацию лишь одного небольшого источника дохода".

По данным самой лаборатории, в 2016 году федеральное правительство США заплатило ей за лицензии менее 54 тысяч долларов.

В прошлом году компания сперва подала в вашингтонский суд на министерство внутренней безопасности США, в сентябре приказавшему всем правительственным органам Америки избавиться от антивирусных программ Касперского, а потом опротестовала соответствующий закон, принятый в декабре конгрессом.

Представители "Лаборатории Касперского" заявили после решения судьи, что компания им опечалена и будет "энергично реализовать свое право на апелляцию". Там в очередной раз отвергли обвинения в том, что занимаются кибершпионажем для российских властей.

Коллар-Котелли заявила в своем решении, что меры против компании Касперского были приняты в США не для того, чтобы наказать разработчиков, а для того, чтобы исключить "предполагаемую угрозу кибербезопасности нашей страны"

Как отмечает газета Wall Street Journal, это лишь последняя из серии неудач, постигших в этом году "Лабораторию Касперского", которая "не смогла развеять опасения, что она - вольно или невольно - промышляет шпионажем для Кремля".

Эта газета еще в октябре сообщила, что хакеры, которых подозревают в связях с российским правительством, в 2014 году взломали домашний компьютер подрядчика сверхсекретного Агентства национальной безопасности США Нгиа Хоанга Пхо посредством антивирусного софта Касперского. Взломщики похитили детальное описание методов, с помощью которых АНБ проникает в компьютерные сети иностранных государств.

Компания признала, что действительного позаимствовала секретные файлы у этого человека, но заявила, что это произошло по ошибке - в ходе рутинного сканирования для выявления вредоносных программ.

Еще в прошлом году в своем блоге компания утверждала: когда Касперский понял, что случилось, он приказал немедленно стереть похищенные документы. "Архивом не делились с третьими лицами", - заверили в "Лаборатории".

В декабре прошлого года британский Национальный центр кибербезопасности также рекомендовал, чтобы государственные органы страны избегали использовать антивирусный софт российского происхождения.

Все это вредило спросу на продукцию Касперского, хотя в середине мая представитель "Лаборатории" Антон Шингарев заявил в интервью, что доходы компании продолжают расти.

По словам Шингарева, компания делала попытки найти общий язык с Вашингтоном, но не нашла взаимности.

В мае министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что его страна также решила обезопасить себя и постепенно удаляет софт Касперского со всех компьютеров своего центрального правительства.

Министерство рекомендовало сделать то же самое руководству жизненно важных объектов инфраструктуры и сослалось на российский закон, который требует, чтобы отечественные компании оказывали содействие разведорганам.

Компания Касперского, со своей стороны, объявила, что потратит 12 млн долларов на перевод своих ключевых операций в Швейцарию, который будет завершен в конце 2019 года.

Как замечает Wall Street Journal, часть экспертов не уверена, что переезд Касперского на новое место защитит их от любопытства российских спецслужб.

На днях на сайте The Daily Beast появился пространный эксклюзив под заглавием "Правительство США не может удалить спорный софт "Лаборатории Касперского" из своих сетей". Выделенный на это срок истекает 1 октября.

По данным сайта, антивирусная программа россиян "глубоко засела в американской инфраструктуре - в роутерах, брандмауэрах и в другом оборудовании, - и никто не знает, как от нее избавиться".

Непоименованный чиновник сказал авторам статьи, что на это уйдет больше года: "Конгресс не дал денег на то, чтобы заменить эти устройства, - объяснил он, - а в бюджете лишних денег с самого начала не было".

Подозрения по поводу ПО Касперского зрели в Вашингтоне давно и подогревались разговорами о российском вмешательства в выборы 2016 года. В прошлом году сенатор-республиканец Марко Рубио спросил на слушаниях в комитете по разведке у шести руководителей разведорганов США, комфортно ли им будет пользоваться софтом Касперского. Все шестеро ответили отрицательно.

У продукции Касперского хорошая репутация среди специалистов по кибербезопасности, но силовики говорят о ее в связях с российской разведкой и утверждают, что сотрудники ФСБ сидят в ее московской штаб-квартире.

Как и практически все антивирусные программы, софт Касперского имеет полный доступ к компьютеру, в котором он установлен. Он может читать все файлы и - в зависимости от конфигурации и настроек - отправлять их на серверы Касперского в России.

По словам The Daily Beast, Евгений Касперский, основатель и гендиректор компании, учился в режимном вузе, близко к тексту озвучивает генеральную линию Кремля, а его команда имеет обыкновение разоблачать самые секретные кибершпионские операции США. Тем не менее твердых доказательств того, что его компанию использовала в своих целях Москва, в открытом доступе пока нет, пишет сайт.

В отличие от сентябрьского распоряжения американского министерства внутренней безопасности, которое требовало лишь удаления ПО, носящего имя Касперского, и было относительно легко выполнить, принятый конгрессом закон требует удаления любых программ "Лаборатории", находящихся в изделиях других производителей, которыми пользуются чиновники и военные.

Список их велик и впечатляющ; он включает таких гигантов, как Amazon и Microsoft, а также таких производителей электроники, как D-Link, Allied Telesis и другие.

Не исключено, что все программы Касперского не будут полностью изъяты в назначенный срок.