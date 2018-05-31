Но в то время когда эти бункеры понадобятся своим хозяевам, комфортного морского побережья и мягкого климата на Земле может уже и не быть. Поэтому элитное "пятизвездочное" жилье, в котором можно будет пережить конец света, и появилось в Чехии, в 30 км от центра Праги — в городке Чески-Брод, в бывшем военном бункере.

Строительство этого военного объекта началось по советскому проекту еще во времена холодной войны, в 1984 году. Чехия входила в Организацию Варшавского Договора и вместе с другими странами социалистического лагеря в Европе составляла военный союз против НАТО, возглавляемый СССР.

Когда в 1995 году объект был сдан, то Чехии он уже оказался не нужен — коммунистический режим был смещен, Организация Варшавского договора была упразднена, даже той страны, в которой бункер начинали строить, уже не было — Чехословацкая Социалистическая Республика прекратила существование, поделившись с 1993 года на Чешскую Республику (ЧР) и Словацкую Республику (СР).

Какое-то время этот объект никак не использовался. Потом его передали в пользование местной телекоммуникационной компании О2. А вскоре родилась идея создать там "бункер нового поколения", способный не только выдержать ядерный удар, атаку биологического или химического оружия, ураганные ветры и землетрясения, но и стать комфортным домом для привыкших к роскоши миллиардеров. В создании комплекса принимал участие бывший глава высшего руководства чешской армии и разведки, генерал Андор Шандор.

Этот оборудованный жилой двухуровневый бункер под названием Oppidum площадью более 7150 кв. метров вмещает до 50 человек и в течение 10 лет может функционировать в автономном режиме. Там установлены системы, генерирующие электричество и питьевую воду.

Также есть конференц-зал, медицинский центр, центр связи с внешним миром. На территории над бункером размещена вертолетная площадка — для оперативного прибытия в бункер в случае катастрофы. Покупателю, по предварительным данным, уникальное сооружение обойдется минимум в 250 миллионов долларов.

Еще один фешенебельный бункер, подходящий для миллиардеров, расположен в Германии, где европейское подразделение американской компании Vivos в 2015 году представило потенциальным покупателям "современный Ноев ковчег".

Это целый комплекс подземных сооружений, размещенных на территории в 30 гектаров и соединенных меду собой подземными дорогами. Он расположен в горе на территории бывшего военного объекта в местечке Ротенштайн. Раньше тут хранились военная техника и боеприпасы, а теперь — комфортный комплекс выживания с безопасными жилыми зонами даже в случае ядерных ударов.

Чтоб переждать здесь Апокалипсис, надо заплатить около пяти миллионов долларов. Новым владельцам обещано абсолютно автономное проживание в течение нескольких лет при "фактически любой катастрофе или бедствии".

Внутри комплекса есть бассейны, кинотеатры, роскошные жилые комнаты, общая больница, своя пекарня, несколько ресторанов, винные погреба, церковь, своя телестанция, школа, сообщает The Mirror. И все сооружения соединены достаточно широкими подземными дорогами. Каждый бункер включает в себя индивидуальную климатическую и вентиляционную систему, предусмотрены автономные системы подачи воды и электроэнергии.

В США, в Южной Дакоте, также сотни бетонных военных бункеров были преобразованы в жилье. Там построен целый город, в котором от ядерного удара, смертельного вируса или падения астероида могут спастись до 10 тысяч человек.

Та же компания Vivos на территории бывшей военной базы построила на 4600 гектарах (это почти 3/4 размера Нью-Йорка) частные подземные сооружения. Каждый такой небольшой бункер стоит от 25 тысяч долларов. Но это нижний предел, так как цена зависит от пожеланий заказчика. Бункеры сдаются в аренду за 25 тысяч долларов на 99 лет, плюс 1000 долларов ежегодного сбора.

Объект Vivos xPoint расположен в горах Блэк-Хилс в северной части Великих равнин. Бетонные бункеры были там построены еще в 1942 году и использовались в качестве армейских складов для боеприпасов. Теперь же здесь около 600 комфортабельных подземных сооружений со стенами шириной в несколько метров. В каждом может разместиться до 20 человек. Все бункеры также находятся на полном самообеспечении.

Еще одно жилье для выживания состоятельных граждан разместилось в США в штате Канзас. Там компания Survival Condo предлагает купить подземные апартаменты в здании, уходящем под землю на 14 этажей. В шахтах ракетного бункера расположены квартиры площадью 150 кв. м, стоимость которых не превышает трех миллионов долларов. А вот пентхаус (самый нижний этаж здания) размером более 330 кв. метров можно приобрести за 4,5 миллиона долларов.

Комплекс разработан с учетом противостояния ядерному взрыву и природным катаклизмам. В нем есть медицинский центр, спортзал, бассейн с водной горкой, спа, стрельбище, кинотеатр, парк-оранжерея. Безопасность в убежище в случае его заселения поддерживает служба охраны, в штате есть повар, агроном и врач, а также несколько техников и уборщиков.

В России ядерные бункеры находятся под Москвой на глубине около 300 метров. Как сообщала газета The Times со ссылкой на отчет экспертов Пентагона, это целый подземный комплекс под Кремлем и огромный подземный бункер для руководства, примыкающий к МГУ, предназначенные для командования в военное время.

По данным Пентагона, эти подземные сооружения имеют все необходимые системы поддержания жизни, которые позволяют в течение многих месяцев после ядерной атаки работать в автономном режиме.

Эксперты разведывательного управления Минобороны США отмечают, что эти бункеры соединены подземными дорогами с аналогичной сетью под Москвой и с VIP-терминалом аэропорта Внуково.

Сбежавший в Великобританию в 1985 году бывший полковник КГБ СССР Олег Гориевский называл главным секретом КГБ именно подземные коммуникации, помещения и бункеры, имеющие кодовое обозначение "Метро-2". По его словам, под Москвой расположен целый город с необходимой сетью коммуникаций на случай глобальной катастрофы.