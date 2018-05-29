Как Грузия перестала быть убежищем для диссидентов из Азербайджана



29 мая прошлого года азербайджанский журналист-расследовать Мухтарлы вышел из своей квартиры в центре Тбилиси и не вернулся. В тот же день его жена Лейла Мустафаева заявила, что ее мужа похитили и привезли в Баку, обвинив в этом азербайджанских и грузинских силовиков.

На следующий день Мухтарлы действительно оказался в Баку в наручниках и в сопровождении полиции. Его обвинили в незаконном переходе границы и перевозе крупной суммы денег. Тогда и другие азербайджанские политэмигранты стали спешно покидать страну.

Дух свободы

Грузия географически и культурно близка с Азербайджаном, говорит Гюнель Мовлуд, азербайджанская поэтесса и публицистка.

В Грузии можно было и встречаться с друзьями, и следить за процессами в Азербайджане, поясняет она: "Можно было за день посетить Тбилиси и вернуться. Зная русский, можно было свободно жить в Тбилиси".

"Относительно низкие цены позволяли жить в стране, не имея особых средств, или работать журналистом, зарегистрировать НПО, бизнес и получить вид на жительство", - рассказывает Мовлуд.

"Это был не Азербайджан, но в какой-то мере родина. Для нас это был такой маленький остров свободы, остров творчества, можно было влиться в творческие круги, и весь этот свободный и творческий дух очень воодушевлял".

С 2014 года многие активисты и журналисты покинули Азербайджан, опасаясь преследования, и многие из них укрывались в Грузии, отмечается в докладе трех правозащитных организаций, посвященном делам азербайджанских активистов.

Но из-за тесных отношений между Грузией и Азербайджаном они столкнулись с высокими рисками в плане безопасности, особенно после 2016 года, отмечается в докладе Международного партнерства по правам человека.

Множество запросов на убежище или вид на жительство были отклонены властями из-за "сомнительных оснований", в том числе и с формулировкой о рисках государственной безопасности и общественному порядку в Грузии, отмечают авторы доклада.

"Препятствия, с которыми сталкиваются преследуемые на родине азербайджанские граждане, пытаясь получить вид на жительство, считаются примером того, как использует Азербайджан существующие тесные экономические отношения с Грузией для продолжения карательных мер в отношении гражданского общества уже за пределами своих границ", - отмечается в докладе правозащитников.

По данным Национальной службы статистики Грузии, с 2015 года Азербайджан - лидер по прямым иностранным инвестициям в Грузию. В прошлом году страна инвестировала 482 миллиона долларов - больше четверти всех иностранных инвестиций.

"Угроза для Грузии"

Мовлуд с мужем несколько раз пыталась получить вид на жительство в Грузии. Полтора года назад они уехали в Норвегию.

"Когда в 2016 году мы с мужем в третий раз подавались на вид на жительство, нам прямо ответили - то, что вы находитесь на территории Грузии, не соответствует интересам страны", - вспоминает Мовлуд. - Когда мы попросили чиновницу [в Доме юстиции] прокомментировать, что означает это решение, она сказала, что не имеет права этого делать".

Официально в Азербайджане Мовлуд, как и других журналистов, сотрудничающих с некоммерческим СМИ Meydan.tv, обвиняют в превышении должностных полномочий и неуплате налогов. Этот сайт заблокирован еще с прошлого года по решению суда.

Покинул Грузию и политический активист Дашгын Аглар, друг Афгана Мухтарлы.

В 2014 году он шесть месяцев просидел в грузинской тюрьме после того, как Азербайджан запросил его арест, обвиняя в неуплате налогов. Сам активист считает, что истинная причина его преследования - оппозиционная деятельность, участие в предвыборной президентской компании кандидата от оппозиции Джамиля Гасанли, а также то, что находясь в Турции и Украине, он давал интервью с критикой азербайджанских властей.